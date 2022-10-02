Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı açıldı! Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da iş yapmayan CHP'ye tepki! İstanbullum derslerini verecek
Günlük 1 milyon 200 bin yolcuya hizmet verecek olan Pendik-Sabiha Gökçen metrosunun açılışı Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle gerçekleşti. Önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, vatandaşı hizmetsiz bırakan CHP'li İBB'ye tepki gösterdi. 'Benim İstanbullum haziranda derslerini verecek' diyen Başkan Erdoğan, 'Eli İstanbul gözü başka yerde olanların açığını biz kapatıyoruz' şeklinde konuştu.
Günde 1 milyon 200 bin yolcuya hizmet vermesi öngörülen Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla açıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Muhalefet inşaatı başlamış metro hatlarına hafriyat dökerken biz bakanlığımız ve belediyelerimiz vasıtasıyla vatandaşlarımızı en hızlı, en güvenli, ekonomik ulaşım ağı olan raylı sistemlere kavuşturmaya devam ediyoruz." dedi.
Başkan Erdoğan, Sabiha Gökçen Havalimanı İstasyonu'nda gerçekleştirilen Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı Açılış Töreni'nde, bu metro hattının hayırlı olmasını diledi.
Uzunluğu 7,4 kilometre olan 4 istasyonlu metro hattının Sabiha Gökçen Havalimanı'nı Pendik'e, Anadolu Adliyesi'ne ve Kadıköy'e bağladığını belirten Erdoğan, Sabiha Gökçen Havalimanı'na Pendik'ten 10 dakikada, Kartal'dan 12 dakikada, Kadıköy'den 50 dakikada ulaşmanın mümkün hale geldiğini söyledi. Erdoğan, gelecek birkaç ay içinde şu an devam eden yatırımlar da tamamlandığında bu hattı İstanbul Havalimanı'na kadar ulaştıracaklarını dile getirdi.
Bugünkü açılışla İstanbul'daki raylı sistem ağı uzunluğunu 270 kilometrenin üzerine çıkardıklarını aktaran Erdoğan, halen inşası süren projelerle bu rakamın 366 kilometreyi geçeceğini ifade etti.
İstanbul'daki raylı sistem ağının yarısının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kente kazandırıldığını dile getiren Erdoğan, "Birileri bizim yaptığımız bu raylı sistemleri ne yapmak istiyor, sahiplenmek istiyor. Bunların kimler olduğunu anlıyorsunuz değil mi? Ama bunlara en güzel dersi inşallah haziranda vermeye var mıyız? Öyleyse gece gündüz çalışmaya var mıyız? Karşımdaki bu muhteşem katılım zaten bunu ispat ediyor." diye konuştu.
Türkiye genelindeki 811 kilometrelik şehir içi raylı sistemin 312 kilometresinin yine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca gerçekleştirildiğine dikkati çeken Erdoğan, "Az önce buraya geldik, yerin altında 32 metre ve raylı sistemle geldik ama hiç gürültü, şu, bu yok. Altı dakikada bindiğimiz yerden buradayız. İşte bunun adı yol medeniyettir. Raylı sistem medeniyettir. Bu medeniyete, bu moderniteye benim vatandaşlarım layıktır. Benim hanım kardeşlerim layıktır, benim beyefendi kardeşlerim layıktır. Benim gençlerim layıktır. İşte şu anda da inşası süren 185 kilometrelik raylı sistemle bu rakam daha da artacak. Görüldüğü gibi, muhalefet inşaatı başlamış metro hatlarına hafriyat dökerken biz bakanlığımız ve belediyelerimiz vasıtasıyla vatandaşlarımızı en hızlı, en güvenli, ekonomik ulaşım ağı olan raylı sistemlere kavuşturmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Belediye başkanlığı döneminden bugüne, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla millete eser ve hizmet üretmenin gayreti içinde olduğunu kaydeden Erdoğan, gerek kendi belediye başkanlığı döneminde, gerek Kadir Topbaş'ın belediye başkanlığı döneminde, gerekse de Mevlüt Uysal döneminde hep aynı kararlılıkla yola devam ettiklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 20 yılda ülkeye ve şehirlere kazandırılan asırlık eserler sayesinde milletin hayat kalitesini yükselttiklerini, böylece yeni nesillere üzerinde Türkiye 100 yılını inşa edebilecekleri güçlü bir altyapı bıraktıklarını belirtti.
Artık "Türkiye yüzyılı" manifestosu doğrultusunda çalışacaklarını aktaran Erdoğan, Türkiye yüzyılının inşasını hep birlikte gerçekleştireceklerini vurguladı.
"CHP ÇÖP ÇAMUR ÇUKUR DEMEKTİR
İstanbul sevdasını tarif etmeye kelimelerin kafi gelmeyeceğini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:
"Biz sevgimizi bu şehre ve insanlara yaptığımız hizmetlerle gösteriyoruz, lafla değil. Milletimizin teveccühüyle Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini üstlendiğimiz 1994 yılında teslim aldığımız İstanbul'u hatırlayın. Şehrin incisi Haliç'i kokan, caddeleri ve sokakları çukurdan geçilmeyen, suları akmayan, pislikten yüzüne bakılmayan, insanları patlayan çöp dağlarının altında ölen, nerede Ümraniye'de, 39 kardeşimiz o çöp dağlarının altında ne yazık ki öldü. Kim vardı İstanbul Belediyesinin başında, CHP vardı. CHP demek çöp demektir, CHP demek çukur demektir, CHP demek çamur demektir. Ve biz dert yükü, mutsuz bir İstanbul devraldık. Fatih'in emanetine asla yakışmayan bu kötü tablo karşısında 'Bismillah' deyip hemen hareket geçtik. Önümüze çıkarılan sayısız engele rağmen bu aziz şehir için çalıştık, koşturduk, ter döktük. Şartlar ne olursa olsun hiçbir zaman bahane arama, bahanelere sarılma kolaycılığına tevessül etmedik. Hatırlayın, Haliç'i temizledik değil mi? Fakat biz Haliç'i temizlediğimiz zaman Haliç'ten 9,5 kilometre mesafede Alibeyköy'ün arkalarındaki bir taş ocağını adeta o çamur için depo yaptık. Bütün o çamuru oraya yığdık ve orayı da daha sonra adeta millet bahçesine çevirdik. Ne kadar? 600 dönümlük orayı millet bahçesi yaptık."
Meselenin imkan değil, inanç, gayret ve beceri meselesi olduğunu millete gösterdiklerinin altını çizen Erdoğan, altyapıdan üstyapıya İstanbul'un tüm sorunlarını birer birer masaya yatırıp çözüm yollarını tespit ettiklerini, kaynağını bulup temellerini atarak sorunun çözümü için işe başladıklarını kaydetti.
Erdoğan, İstanbul halkından aldıkları destekle şehrin sadece görüntüsünü değiştirmekle kalmadıklarını, ruhunu da canlandırdıklarını sözlerine ekledi.
"SEL OLUYOR, KAR YAĞIYOR, YANGIN ÇIKIYOR İBB BAŞKANI YOK"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sel oluyor, kar yağıyor, yangın çıkıyor veya başka bir kriz yaşanıyor bakanlarımızla, kurumlarımızla, anında olaya bizzat yerinde vaziyet ediyoruz. İstanbul'un belediye başkanı nerede? Bodrum'da. Ama Erdoğan'ın bakanları nerede? Vakaların olduğu yerde." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Yahya Kemal Beyatlı'nın "Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul" şiirini okudu.
İstanbul'a sadece yaşarken değil, öldükten sonra da sevecek bir aşkla bağlı olduklarını, bunun için İstanbul'un her meselesiyle, bu işin sorumlularından bile daha çok ilgilendiklerini ifade eden Erdoğan, ulaşımından, sağlık tesislerine, denizinin ve havasının temizliğinden güvenliğine, turizminden ticaretine kadar bu şehrin her gündeminin kendi gündemlerinde olduğunu söyledi.
İstanbul'da yaşayan her vatandaşın meselesinin kendi meseleleri olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Yeri geldiğinde eli İstanbul'da, gözü başka yerlerde olanların eksiğini de yine biz tamamlıyoruz. Sel oluyor, kar yağıyor, yangın çıkıyor veya başka bir kriz yaşanıyor bakanlarımızla, kurumlarımızla, anında olaya bizzat yerinde vaziyet ediyoruz. İstanbul'un belediye başkanı nerede? Bodrum'da. Ama Erdoğan'ın bakanları nerede? Vakaların olduğu yerde. Yeri geliyor Elazığ'da, yeri geliyor bakıyorsunuz Kastamonu'da, yeri geliyor bakıyorsunuz aynı şekilde Bartın'da. Niye? Bir yerde olay mı var, sel mi var, afet mi var? Tabii ki Erdoğan bütün arkadaşlarıyla buna ne yapacak, müdahale edecek." diye konuştu.
Devlet yönetmenin, bakkal dükkanı yönetmeye benzemediğine dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hastane yapıyoruz, yolu eksik kalıyor. Ama benim önceki belediye başkanlarım, bir hastane yaptığım zaman gerek rahmetli Topbaş gerek Mevlüt Uysal hemen bizimle beraber yol yapımına girerlerdi. Şimdi mevcut belediye başkanı 'Ben de bir köşesinden tutayım', yok böyle bir derdi. Şu anda göreve geldiğinden beri her taraf çukur. Bir asfalt dök, şu yolları düzenli görelim. Yok. Arkadaş ben İstanbulluyum, burada doğdum, burada büyüdüm ve 4,5 sene de belediye başkanlığı yaptım. Nerede, neyin, nasıl olduğunu gayet iyi bilirim. Onun için de bana İstanbullu vatandaşım soruyor 'Bu belediye başkanı ne iş yapar?'"
"TEK GAYEMİZ UL ÜLKEYE BU ŞEHRE HİZMET ETMEKTİR"
"Haziran geliyor. Haziranda bunların topuna gereken dersi, benim İstanbullum verecektir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fakat görevi olmadığı halde ilgili bakanlığımız hemen bu sorunları çözüyor, milletimizi mağdur etmiyor. Her alanda İstanbul'u ve İstanbul halkını kolluyor, kendi haline terk etmiyor. Çaresiz, sahipsiz bırakmıyor. Çünkü bizim derdimiz siyaset, bizim derdimiz makam, mevki değildir. Bizim tek gayemiz bu ülkeye, bu şehre hizmet etmektir. Bugün açılışını yaptığımız metro hattını da bu anlayışın yeni bir tezahürü, yeni bir ürünü olarak görüyorum. Bay Kemal, herhalde burayı da sahiplenmezsin." şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un sadece Türkiye'nin en büyük ve en güzel şehri, en büyük kültür ve sanat, ticaret merkezi değil, bu şehrin aynı zamanda bölgesinin lokomotifi, dünyanın en gözde merkezlerinden biri olduğunu, siyasetçisiyle, iş insanıyla, sanatçısıyla, sporcusuyla, turistiyle, dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın gelip geçtiği, bir müddet yaşadığı, hatta yerleşip kaldığı bir şehirden bahsettiğini söyledi.
Böylesine yoğun insan trafiğinin yaşandığı bir yerde kimi küçük sıkıntıların ortaya çıkabildiğini vurgulayan Erdoğan, "Buna rağmen İstanbul'un merkezi konumunun bu şehre ve insanlarına sağladığı avantajlar, kazançlar, getiriler, yol açtığı yükün kat be kat üzerindedir. Ne diyor o güzel kelamıkibarda 'Cihan-ara cihan içindedir arayı bilmezler / O mahiler ki derya içredir deryayı bilmezler'. Gerçekten de İstanbul'da yaşayıp, İstanbul'un sadece değerlerini değil, bölgesinde ve dünyada taşıdığı anlamı da bilmeyen çok kimse var." dedi.
Yaşanan her küresel krizin Türkiye'nin ve onun vitrini olan İstanbul'un önemini bir kez daha artırdığına değinen Erdoğan, şunları kaydetti:
"Salgın krizi yaşanıyor, dünya gözünü ve kalbini bu coğrafyaya çeviriyor. Ne diyor 'Türkiye neredeyse, biz oradayız' diyor. Savaş başlıyor, dünyanın istikameti yine buraya dönüyor. Küresel emtia ve özellikle de gıda krizi tehdidi baş gösteriyor yine çare burada aranıyor. Çünkü Türkiye ve İstanbul sadece kıtaları birleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda düğümleri çözüyor, atılacak adımları kolaylaştırıyor, ruhları yumuşatıyor, etrafına barış ve sevgi iklimi yayıyor. Dünyanın neresine gidersek gidelim, yolu bu şehre düşmüş olup da hala özlemini çekmeyen, tekrar kavuşmanın hayalini kurmayan kimseyi görmedim. Seviyorlar Türkiye'yi, seviyorlar İstanbul'u. Bunun için İstanbul'a sahip olduğu tüm renkleri, güzellikleri, değerleriyle hep beraber sahip çıkmaya var mıyız? Kimseyi herhangi bir sebeple ötekileştirmeden, horlamadan, dışlamadan bu şehirde yaşayan her bir insanı kucaklayacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapı kapı dolaşırken istikbali ve istiklali korumaya öncelik vereceklerini, inancımıza, kültürümüze, aile kurumuna yönelik saldırılara kesinlikle göz yummayacaklarını ifade etti.
"AİLELERİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, milleti millet yapan şeyin aile olduğunu söyledi.
Bu aileye kendilerinden daha iyi sahip çıkacak bir partinin olamayacağını anlatan Erdoğan, "Onun için de ailelerimize sahip çıkacağız. Ailelerimize laf söyletmeyeceğiz. Gençlerimize sahip çıkacağız, gençlerimizi mankurtların eline düşürmeyeceğiz. Güya özgürlüklerin beşiği Batı'da asla teşebbüs edemeyecekleri rezillikleri burada sergilemek isteyenlerin derdi hürriyet değil, sosyal yapımızı tahrip ederek geleceğimize darbe vurmaktır." diye konuştu.
"Her kesimin temel hak ve özgürlüklerini kullanabilmeleri hususunda ne kadar hassasiyet gösteriyorsak milli ve manevi değerlerimizin korunması konusunda da aynı derecede dikkatli davranacağız." ifadesini kullanan Erdoğan, bu iki yaklaşımın birbirinin zıttı değil, tamamlayıcısı olduğuna inandıklarını söyledi.
Erdoğan, İstanbul halkı ile birlikte şehri sadece güvenli, huzurlu, müreffeh değil aynı zamanda evlatlarımızın geleceğinin de teminatı olan bir yer haline getirmekte kararlı olduklarını anlatarak, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin son 20 yılında ülkemize pek çok eser ve hizmet kazandırdık. Ülkemizin her köşesiyle birlikte İstanbul'da da her bir vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamış olmak, bu hizmetlerin başında geliyor. Bunu da terör örgütlerinin başını ezerek ve suç örgütlerini darmadağın ederek başardık. Hatırlayın 20 yıl önce ne diyorlardı; 'Bir numaralı sorun terör.' Öyle mi? Nerede terör, kaldı mı? Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde, bütün buralarda terörü yerle yeksan ettik. Ama PKK'nın parlamentodaki temsilcileri hala bunu savunmanın gayreti içindeler. Son dönemde terör örgütlerinin bu huzur ve güven iklimini bozmak için yeniden harekete geçirildiklerini görüyoruz."
"PKK'NIN UZANTISI TERÖRDE KADINLARI KULLANIYORLAR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'deki son saldırının bu sinsi senaryonun en alçak örneklerinden biri olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:
"Kardeşlerim, işte bakın malum parti, PKK'nın uzantısı terörde kimleri kullanıyor? Kadınları kullanıyor. Düşünün Mersin'de, bu iki kadın kendilerine bomba bağlıyor ve bu şekilde polis evine saldırıyor. Doğrusu acımaktan başka elimizden ne gelir. Ben bu iki tane kadın teröriste bir yerde acıyorum. Neden? İşte diyorum ki; bu partinin kadın mensupları hadi bakalım, konuşun. Kandil'de bu kadınları yetiştirenler, terörist olarak yetiştirenler, benim ülkemin kadınlarına bunun hesabını verebilirler mi? Diyarbakır'daki malum partinin önünde aylardır, yıllardır duran Diyarbakır annelerine bunun hesabını verebilirler mi? İşte kardeşlerim onun için çok çalışacağız ama ben burada annelere, hanım kardeşlerime çok güveniyorum ve ben hanım kardeşlerime şunu söylüyorum, unutmayın kale içeriden fethedilir. Ne demek bu, yani kalenin içinde kimler var, anneler var ve bu işin faturasını anneler siz kesecekseniz. "
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anneler, babalar, gençlerimize sahip çıkacağız ve gençlerimizle birlikte bu sinsi planı bozacağız." diyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"PKK'nın Suriye'de Amerika'nın desteğiyle kontrol ettiği bir yerden bu eğitim yapıldı. Saldırganları terör örgütüne katılım konusunda himaye ve teşvik eden HDP'dir. Bu teröristleri kamuoyu önünde savunma, teröristleri aklama görevini de CHP üstlenmiştir. Bu oyunu görüyorsunuz değil mi? Kimlere bu alçak oyunda hangi rolün verildiğini görüyorsunuz değil mi? Terör örgütünün bu eyleminin tek bir amacı vardır; O da Türkiye'nin huzurunu, istikrarını, güvenliğini bozmaktır. Böylece milletimize yeniden o eski Türkiye'nin kanlı ve karanlık günlerini hatırlatmanın peşindeler. Şimdi bir soru sormak istiyorum; peki böyle bir durumdan kim kazançlı çıkacak? Bu oyunun 81 vilayetiyle Türkiye'ye kazandıracağı bir şey var mı? Bu oyunun 85 milyon vatandaşıyla milletimize kazandırmayacağı da açık. Bu oyunun bölgemizde zaten diken üstünde duran milyonlarca mazluma kazandırmayacağı da belli. Öyleyse bu oyunun tek bir kazananı olacaktır o da; Türkiye düşmanlarıdır, Türk milletinin düşmanlıdır. Dolayısıyla terör örgütleri üzerinden tezgahlanan, bu oyuna destek veren herkes safını Türkiye düşmanlarından yana belirlemiş demektir."
Aklı başında hiçbir siyasetçinin, hiçbir gazetecinin, hiçbir sivil toplum temsilcisinin, hiçbir vatandaşımızın kendini böyle bir duruma düşürmeyeceğine inandığını dile getiren Erdoğan, "Maalesef bir türlü terör örgütünün güdümünden kurtulup sivil ve meşru siyaset yapmayı beceremeyen HDP, bu ihanette yine başrolü oynamaya taliptir. Bizim asıl üzüldüğümüz ise lafa geldiğinde cumhuriyetle yaşıt olduğunu, Atatürk'ün partisi olduğunu söyleyen CHP'nin, bölücü terör örgütünün kuklası ve oyuncağı durumuna düşürülmesidir. Buradan bir şey söylüyorum; benim için Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Abazasıyla 85 milyon biz yaradılanı severiz yaradandan ötürü anlayışıyla bu yolda yürüyoruz."
"8 AY SONRA SANDIKLARI ALLAH'IN İZNİYLE PATLATIYORUZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." dedi.
Karşısındaki topluluğun coşkusundan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, "Sizlerle iftihar ediyorum. Durmayacağız. 8 ayımız var. Cumartesi günü bu kardeşinizi Meclis konuşmasında dinlediniz mi? Nasıl buldunuz? Öyleyse durmuyoruz, yola devam ediyoruz. 8 ay sonra da sandıkları Allah'ın izniyle patlatıyoruz." şeklinde konuştu.
Kurdele kesim törenini izlemeye gelen vatandaşların coşkusuna işaret eden Erdoğan, "Maşallah, muhteşem bir katılım var. Elinize, ayağınıza, dilinize sağlık. Ne diyor şair; 'Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan'dan. Elde sensin, dilde sen, gönüldesin, baştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın.' Maşallah." ifadelerini kullandı.
"Ya Allah bismillah" diyerek kurdeleyi kesen Erdoğan, protokol üyelerinden günün anısına makasların kendilerinde kalmasını istedi.
Törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, milletvekilleri ve belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören öncesinde metro hattının Kurtköy istasyonuna gelip ilk sürüşü gerçekleştirerek, Sabiha Gökçen Havalimanına ulaştı.
Bakan Karaismailoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdimi ve kurdele kesiminin ardından tören sona erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tören sonrasında sahneye çıkan Ali Paşa Karadağ isimli vatandaşla sohbet etti. Karadağ, Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminden beri destekçisi olduğunu belirterek, sevgisini ifade etti.
BAŞKAN ERDOĞAN İSTASYONA METROYLA GELDİ
Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunun açılışı için bölgeye gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, metroyu kullandı.
Başkan Erdoğan alana geldikten sonra açılış töreninin yapılacağı yere geçti.
İSTANBUL'DA YENİ METRO HATTI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, metro hattını ziyaret etti, hatta ilişkin detayları paylaştı.
"Açılışını pazar günü hep birlikte ve gururla yapacağımız Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının da dahil olduğu tam 103,3 km'lik 7 hatta İstanbul için 7/24 çalışmaya devam ediyoruz. Pendik Tavşantepe'den başlayıp Fevzi Çakmak, Şeyhli, Yayalar, Kurtköy istasyonlarından geçerek İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na ulaşan hattımız 7,4 kilometre uzunluğundadır."
AÇILIŞINI BAŞKAN ERDOĞAN YAPACAK
Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak.
"KADIKÖY'DEN SABİHA GÖKÇEN'E 45 DAKİKADA ULAŞILACAK"
Bakan Karaismailoğlu, hattın faaliyete geçmesiyle, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Pendik Tavşantepe'ye 10 dakikada, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne 12 dakikada, Kadıköy'e 45 dakikada ulaşmanın mümkün olacağını söyledi.
Hat üzerindeki mahalellerin de ulaşımını rahatlatacak projeyi açılış öncesi vatandaşlara sorduk:
Merve Şahin: 1 yıldır havalimanı bölgesinde oturuyorum. Kadıköy ve Üsküdar tarafındaki akrabalarıma ulaşmam artık çok daha rahat olacak. Metrodan 3 vesait değiştirerek anneme ulaşabiliyordum. Pendik Köprüsü'nün yükü özellikle iş çıkış saatlerinde çok fazla. Bu sorun da çözüldü.
Asiye Şirin: Otoban burada, hızlı tren buradan geçiyor. Metromuz da geldi, daha ne olsun. Metrodan önce bir keşmekeş ve karışıklık içerisinde saatler öncesinde evimizden çıkıyorduk, ona rağmen geç kalıyorduk. Ama metroyla çok daha rahat, hızlı ve konforlu bir şekilde ulaşacağız.
Ömer ve Havva Kaya: Bu millete hizmet edebilmek için bu millete âşık olmak lazım. Eğer bir aşk yoksa hizmet getiremez, üretemezsiniz. Bu metro hattı bakın tamamen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın gayretleriyle oldu. İBB durdurmuştu. Bakanlık devraldı ve muhteşem bir eser olarak hizmete giriyor.
İbrahim Demirhan: Kartal'da oturuyorum. Metronun açılması hayal gibi bir şey.
Hüseyin Delibalta: Metro hizmeti çok önemli. Önümüz kış ve Avrupa yakasına kadar ıslanmadan, üşümeden gidebileceğiz.
Yakup Keçeci: Bu metro binlerce vatandaşın hayatını kolaylaştıracak.
VİZYON FARKI
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı ilk açıldığında "Oraya uçak iniyor mu? Kaç milyon dolara mal oldu? Tuz Gölü'ne alabalık tesisi yapmak gibi bir şey" diyerek projeyi karalamaya çalıştı.
Aradan geçen yıllar içinde dünyanın en işlek havalimanlarından biri olan Sabiha Gökçen Havalinmanı bu yılın ocak-ağustos döneminde iç ve dış hatlarda 20 milyona yakıın yolcuya hizmet verdi. SABAH'ın konuştuğu vatandaşlar, muhalefetin alışılagelmiş takoz siyasetini 'vizyon farkı' olarak yorumladı.
İşte görüşler:
Ali Kurtulan: Muhalefet yılladır insanları kandırmakla meşgul. Kılıçdaroğlu söylediği sözlere kendi de inanmıyor ama milleti kandırmaya çalışıyor. Havalimanı yapılırken karşı çıkanlar şu an bu havalimanı dünyanın sayılı havalimanları arasında yer aldığında görmezden geliyorlar.
Bülent Taştan: Kılıçdaroğlu'nun bu söylemleri ileriyi göremediğinin kanıtı. Şu anda herkes bu havalimanının vızır vızır işlediğini görüyor.
Nusrettin Sürer: Öngörü ve vizyon farkı meselesi. Geleceği göremeyenler bugünden geleceğin temelini atamazlar. Havalimanına karşı çıktıkları gibi köprüler, yollara da karşı çıkıyorlar. Zaten millete hizmet etmek gibi bir dertleri, sıkıntıları yok.
Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin: "Bu alanlarda Pendik Belediyesi olarak bizler rekreasyon çalışmalarını yaptık. Yeşil alan, sert zeminlerini, otoparklarını dizayn etmiş vaziyetteyiz. Yaklaşık 1910 araçlık bir otopark yaptık. 15 bin metrekarelik bir yeşil alanı da buraya kazandırdık."