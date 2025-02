Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı açıldı! Başkan Erdoğan’dan İstanbul’da iş yapmayan CHP’ye tepki! İstanbullum derslerini verecek

"AİLELERİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, milleti millet yapan şeyin aile olduğunu söyledi.

Bu aileye kendilerinden daha iyi sahip çıkacak bir partinin olamayacağını anlatan Erdoğan, "Onun için de ailelerimize sahip çıkacağız. Ailelerimize laf söyletmeyeceğiz. Gençlerimize sahip çıkacağız, gençlerimizi mankurtların eline düşürmeyeceğiz. Güya özgürlüklerin beşiği Batı'da asla teşebbüs edemeyecekleri rezillikleri burada sergilemek isteyenlerin derdi hürriyet değil, sosyal yapımızı tahrip ederek geleceğimize darbe vurmaktır." diye konuştu.

"Her kesimin temel hak ve özgürlüklerini kullanabilmeleri hususunda ne kadar hassasiyet gösteriyorsak milli ve manevi değerlerimizin korunması konusunda da aynı derecede dikkatli davranacağız." ifadesini kullanan Erdoğan, bu iki yaklaşımın birbirinin zıttı değil, tamamlayıcısı olduğuna inandıklarını söyledi.

Erdoğan, İstanbul halkı ile birlikte şehri sadece güvenli, huzurlu, müreffeh değil aynı zamanda evlatlarımızın geleceğinin de teminatı olan bir yer haline getirmekte kararlı olduklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin son 20 yılında ülkemize pek çok eser ve hizmet kazandırdık. Ülkemizin her köşesiyle birlikte İstanbul'da da her bir vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamış olmak, bu hizmetlerin başında geliyor. Bunu da terör örgütlerinin başını ezerek ve suç örgütlerini darmadağın ederek başardık. Hatırlayın 20 yıl önce ne diyorlardı; 'Bir numaralı sorun terör.' Öyle mi? Nerede terör, kaldı mı? Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde, bütün buralarda terörü yerle yeksan ettik. Ama PKK'nın parlamentodaki temsilcileri hala bunu savunmanın gayreti içindeler. Son dönemde terör örgütlerinin bu huzur ve güven iklimini bozmak için yeniden harekete geçirildiklerini görüyoruz."