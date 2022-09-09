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Başkan Erdoğan'dan 9 Eylül mesajı: İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını tebrik ediyorum

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.09.2022
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Başkan Erdoğan’dan 9 Eylül mesajı: İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını tebrik ediyorum

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan mesajında, "Türk milletinin esir edilemeyeceğini, Türk’e kefen biçilemeyeceğini 9 Eylül’de tamamlanan bu kıyamla bütün dünyaya ilan eden başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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