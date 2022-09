CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ’KHK’lılar görevlerine dönecek’ sözlerine tepki! FETÖ’yü serbest bırakıp bizi mi hapse atacaksın?

ŞEHİT YAKINLARI TEPKİ GÖSTERDİ

15 Temmuz şehidi Mehmet Güder'in oğlu İbrahim Güder, "Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum, seni safın vatana ihanet edenlerden yana mı yoksa vatan için can verenlerden yana mı? Bu kalkışma dolayısıyla ihraç edilen kişiler konusunda devletimiz titiz davranmıştır. Kılıçdaroğlu'nu kınıyorum. 15 Temmuz gecesi duruşumuz neyse her daim aynı olacaktır. Bizler şehit yakınları olarak vatan hainlerinin karşısında olacağız. Devletimizin adaletine güveniyoruz. 15 Temmuz gecesi, girişime yardım eden, görevlerini ülke menfaati aksine kullananlar ihraç edilmiştir."