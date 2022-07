Binbaşı Arslan Kulaksız’ın şehit edildiği saldırının faili PKK’lı Savaş Çelik Türkiye’ye getirildi!

"KAHKAHA ATARAK EYLEMİN GERÇEKLEŞTİĞİNİ SÖYLEMİŞLER"

İddianamede ifadesine yer verilen sanıklardan R.K, diğer sanıklar A.S. ve S.Ç'nin her gün Muş'un Varto ilçesine bağlı Kolan köyündeki teröristlerin kampına gidip geldiklerini belirtti.

Olay günü ikamet ettiği ilçeye bağlı Hancağız köyüne gittiğinde bir hareketliliğin yaşandığını belirten R.K, şunları anlattı:

"Şüphelilerden R.C'nin kardeşi Remzi C. terör örgütü üyesi olduğu için Azat, Gabar ve Bawer kod adlı teröristler R.C'nin evine geldiler. Evdeki konuşmalar sırasında sevinçli bir kahkaha ve 'eylem gerçekleşti' diye ses geldi. Teröristler R.C'ye 'köyden çıkalım' dediler. R.C. araba temin etmek istedi ancak köylüler araba vermedi. F.B. isimli şüpheli teröristlerin yanına gelerek 'ben sizi götürürüm' dedi. Saldırı talimatını 'Devrim' kod adlı teröristin S.Ç. ile İ.Y. aracılığıyla M.Y'ye ilettiğini, M.Y'nin de saldırıyı planladığını biliyorum. M.Y, Malazgirt İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde eski korucubaşıdır. Arslan Kulaksız'ın şehit edilmesi olayını planlayan M.Y. isimli şahıstır. 'Çektar' kod adlı M.K. ve S.Ç, Kulaksız'a silahla ateş eden, M.S.A. isimli terörist gözcülük yapan, R.C. birinci aracın sürücüsü, Ö.M, binbaşının çıkışını haber veren, İ.Y. teröristlerin irtibatının sağlamasına aracılık yapan, F.İ. gözcülük yapan 2. aracın sürücüsü, A.S. Arslan binbaşının yerini söyleyenlerden biridir."

İddianamede, güvenlik güçlerince yaralı ele geçirilen ve İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride yer alan PKK'lı terörist Mahmut Okay'ın da "2015'te Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edilmesi olayıyla ilgili, "Haziran 2018'de Tatargazi yolunda 'Çekdar' ile yürürken bana, binbaşıya saldırıyı 'Fırat' kod adlı teröristle kendisinin yaptığını söyledi." şeklinde itirafta bulunduğu aktarıldı.