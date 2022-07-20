Binbaşı Arslan Kulaksız’ın şehit edildiği saldırının faili PKK’lı Savaş Çelik Türkiye’ye getirildi!

KÖYLÜLERİ TOPLAYIP PROPAGANDA YAPMIŞLAR

Savcılığa "Gül" kod ismiyle ifade eden başka bir gizli tanık ise olaydan bir gün sonra "Çekdar", "Bawer", "Azat" ve "Mühendis Gabar" kod adlı teröristlerin, yanlarında şüpheliler M.S.A. ve S.Ç. ile köydeki herkesi topladığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bawer kod adlı terörist, bize ve orada bulunan köylülere 'Biz her zaman eylem için hazırız ama siz sessiz kaldınız.' gibisinden bir konuşma yaptı. Ardından 'Sizin binbaşı olayından haberiniz var mı?' dedi. Bu konuşmaya bütün köy halkı şahit oldu. Yine Çektar yanındaki Savaş Çelik ile 'eylemimizi başarıyla yaptık, bizim neler yapabileceğimizi görün bilin.' şeklinde ifadeler kullandılar. Daha sonra gittiler. Eylemi onların yaptığını anladım."

Sanık M.Y. de ifadesinde, 25 yıl yürüttüğü korucubaşılık görevinden emekli olduğunu belirterek, olayla ilgili yakalanan Ö.T'nin de güvenlik korucusu olduğunu ancak sonradan bu görevinden atıldığı bilgisini paylaştı.

Tutuklu eski güvenlik korucusu Ö.T. ise ailesinin tamamının 1992'den bu yana güvenlik korucusu olarak görev yaptığını ve örgütle bir bağlarının bulunmadığını ileri sürdü.