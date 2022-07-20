20 Temmuz 2022, Çarşamba
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MİT’ten nokta operasyon! Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız’ı şehit eden Zerdeşt kod adlı terörist Savaş Çelik yakalandı
Mavi Kategoride aranan PKK/KCK mensubu Zerdeşt kod adlı Savaş ÇELİK, MİT'in yurtdışında gerçekleştirdiği nefes kesen bir operasyon ile yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Malazgirt Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edildiği 2015'teki saldırının faili PKK'lı Savaş Çelik, MİT'in yurt dışı operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi -