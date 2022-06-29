Asgari ücret bugün belli olacak! 6 bin 166 TL sinyali geldi! Yüzde 40-45 arasında artış...
Milyonları merakla beklediği asgari ücrete uygulanacak ek zam bugün belli olacak. Konuya ilişkin farklı senaryolar mevcudiyetini korurken Ekonomist Doç.Dr. Yusuf Dinç A Haber ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programında asgari ücretin ne kadar olacağına yönelik beklentisini açıkladı. 3 alternatifli ücret artışlarını yorumlayan Dinç, merakla beklenen asgari ücret zammı için rakam verdi. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret temmuz zammı ne kadar olabilir? İşte detaylar...
Ekonomist Doç.Dr. Yusuf Dinç A Haber ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programında bugün açıklanması beklenen asgari ücretin ne kadar olacağına yönelik canlı yayında değerlendirmelerde bulundu.
GÜN İÇİNDE NELER OLMUŞTU?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ'i ve işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nu (TİSK) toplantıya davet etti.
"TİSK ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYACAK"
TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol yaptığı açıklamada, "Hem işçi tarafı hem devletimizin himayelerinde hem de işverenlerimizin mutabakatıyla ara bir zam ihtiyacında mutabık olduk. Buraya isteyerek geldik. Vatandaşımızın beklentisinin karşılanması konusunda TİSK olarak tam bir mutabakatla buradayız. Enerji fiyatları dedik, yanı başımızda savaş var. Aynı belirsizlikler işçilerimizi iş sahiplerini etkiliyor. Dengeli bir asgari ücret tespiti yapılmasında TİSK elini taşın altına koyacaktır.
Son buluşmamızda 40 yıllık konuşulan hayata geçti. Onlardan bir tanesi yüzde 50'lik bir zam yapıldı. Sayın Bakanımız da çok iyi bilir. Asgari ücretten vergi alınmaması konusudur. Asgari ücretten vergi alınmıyor. 14 milyon çalışanın asgari ücret kadar kısmının vergi alınmaması bu komisyonun çıktısıdır.
Güzel bir mutabakat olmuştu. 3'lü imza ile kamu, işveren, işçi kesiminin mutabakatıyla tamamlanmıştı. Kıymetli çalışanlarımızı işletmelerimizi koruyan, ihracat yapan işletmelerimizi koruyan dengeli bir süreç olacağını ümit ediyorum." dedi.
BAKAN BİLGİN: YARIN SONUÇLANACAĞI ÜMİT EDİYORUM
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Türkiye aralık ayı sonunda tarihi bir asgari ücret sözleşmesine imza atmış bulunuyordu. Bundan tüm toplum, çalışanlar hatta çalışanlar değil orta sınıflar da memnun olmuştu. Asgari ücret sadece asgari ücretlilerle sınırlı olmayan toplumsal etkileri olan bir ücret birimidir. Bir işyerinde asgari ücret belirlendiği zaman asgari ücretin üzerinde çalışanların da ücretlerini belli bir şekilde yukarıya doğru işverenin çekmek mecburiyetinde hissettiği hiyerarşik bir yapı var.
Asgari ücretin sınırı olmadığını görmek lazım. Pandemiden sonra büyük bir sorunla karşı karşıya kaldık sadece Türkiye değil dünya büyük bir sorunla karşı karşıya kaldı. Emtia zincirlerinin kopmasına, ulaştırma zincirlerinin kopmasına üretim yapılarında ciddi sorunların çıkması şeklinde biçimlendi. Bunun Türkiye'ye yansımaları daha fazla oldu.
Geçtiğimiz yıl 50 milyar dolar enerji kaynaklarına ayırdığı para bu sene 100 milyar doları geçmiş bulunmaktadır. Nasıl büyük bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu 50 milyar doların üzerindeki farkla görmek mümkün. Döviz fiyatlarındaki dalgalanmaların ekonomideki negatif etkisini dikkate aldığımız zaman enflasyonun gerçek sebeplerini daha objektif bir şekilde görmemiz mümkün. Enflasyon ortamında çıkış konusunda da Türkiye mücadele ediyor.
Enerji kaynaklarını düzenlenmesinin bizim kendi irademizle yapmamız mümkün değil. 40 dolarlardan brent petrolün 120 doların üzerine geçtiği bir dönemden geçtik. Bizim irademizin dışında yeni problemlere yol açıyor. Biz bu sorunun çözümü konusunda kararlı adımlarla ilerlemek durumundayız.
Türkiye'nin ilk çeyrekte yakaladığı yüzde 7.3'lük büyüme Türkiye'nin üretim gücünün arttığını göstermektedir. Bu bizim geleceğe dair duyduğumuz güvenin en önemli kaynaklarından biridir.
Bir diğer kaynağında büyümenin iç talep kaynaklı değil ihracata dayalı ihracatın da sanayi üretimine dayalı bir büyüme olmasıdır. Üretimdeki gücümüz Türkiye'nin gelecekte bu sorunları aşmasına dönük sağlıklı bir pencere içerisinden bakılmasını göstermektedir.
Bütün bunlar bize şunu gösteriyor. Enflasyon var ama biz üreterek enflasyonu aşacağız. İhracat yaparak döviz üreterek aşacağız. Döviz üretmeden enflasyonu aşmak mümkün değildi. Türkiye IMF'in kapısını çalıyordu. Türkiye çok şükür o kapıları çalmayacak bir yerdedir. Ekonomisi döviz üretir hale gelmiştir.
Bir çok ülkede bu sorun yaşanıyor. Üretim içerisinde enflasyonla mücadele etmek bizim geleceğe ümitle bakmamızı sağlıyor. Bazı ülkeler durgunluk içerisinde enflasyon yaşıyor. Türkiye bunun uzağındadır ve üreterek bu sorunu çözmenin imkanlarına sahip olan bir ülkedir.
Asgari ücret toplantısında üzerinde durmamız gereken mesele şudur. Enflasyonun gelir dağılımını bozucu etkisi. Gelir dağılımını düzenleyen 2 mekanizma vardır. Rekabetçi piyasa ortamı ve sosyal devletin politikalarıdır. Gelir dağılımını bozucu etki muhtelif sektörler arasındaki rekabetin düzenleyici etkisiyle çözülür. Farklı gelir grupları arasında rekabetçi piyasa etkisiyle gelir dağılımının piyasanın düzenleyici sonuçlarını görmek mümkündür.
Çalışanlar kendi gelirlerini düzenleyemedikleri için orada sosyal devletin devre girmesi gerekmektedir. Biz çalışanlarımızı, Türkiye'nin üretim gücünün en önemli temeli olan emekçilerimizi koruyacak sosyal devlet tedbirlerini devreye sokmak mecburiyetindeyiz.
Asgari ücretin normal zamanda toplanması gerektiğini söylemiştim. Bugün gelen noktada çalışanların enflasyonun tahribatı karşısında korunması bizim görevimizdir. Asgari ücret sadece asgari ücret kapsamında olan 6 küsür milyon işçimizi oluşturuyor. Onlarla sınırlı değildir. Onların üzerindeki gelir gruplarının da ücretlerinde pozitif etki yapacak bir unsurdur.
İlk 1000 içerisindeki örgütlenme sayısı yüzde 13-14'e yakındır bu ciddi bir sorundur. Asgari ücret dışında Türkiye'deki emekçiler örgütlenmediği zaman ücretler asgari ücret düzeyine sıkışmaktadır. Bunun açılması için örgütlenmenin önünü açmamamız lazım. Bugünkü komisyon çalışmalarının yarın sonuçlanacağını ümit ediyorum"
EKONOMİST DOÇ.DR. YUSUF DİNÇ'İN AÇIKLAMALARI:
SADECE ENFLASYON FARKI OLURSA 5000 TL
Asgari ücrette sadece enflasyon farkının verildiği senaryoda 5000 liralık bir rakamı görüyoruz. Özellikle İstanbul bazında asgari ücretin 6000 TL düzeyine ulaştığını görüyoruz.
PİYASALARIN BEKLENTİSİ 6 BİN 166 TL
Piyasalarda bir beklenti var. Bu da yüzde 45 civarında bir rakam. Burada da işveren tek başına karşılayabilir mi diye bir problem var. Burada Vedat Bilgin'in "Türkiye bu artışı yapabilecek güçtedir" sözü devreye giriyor.
YÜZDE 40 MAKUL GELİYOR
6 bin seviyesinde bir artış olursa, aslında biz enflasyon farkının yanında reel bir artışın da olduğunu göreceğiz. Yüzde 40 civarında bir artış makul geliyor. Ama bu durumda 6 bin psikolojik sınırının altında kalıyor.
6 BİN 166 LİRAYI GÖREBİLİRİZ
Yarın asgari ücret mutlaka belli olacak. Benim düşüncem 6 bin 166 lira olacağı yönünde. Ama şöyle bir problem var. Başka hesaplar da yapılıyor. 4250 liralık ücret 6000 lira olursa kıdem tazminatları da büyüyor deniliyor.
HÜKÜMET BİR TUR DAHA DESTEK VERECEK
Asgari ücretlerde gelir vergisi yok. Bu ücret seviyesini zaten hükümet kompanse ediyor. Hükümet bir tur daha destek verecek. Peki bu destek süreli mi süresiz mi olacak? Bir yıl sonra yeni zammı tartışırken işverenle ilgili durumlar da söz konusu olacak.
BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Asgari ücret artışı yapılırken bakanlığımız özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek bir yöntem de geliştirecektir. Böylece yapılan artışın istihdamda herhangi bir olumsuz etkiye yol açmasına da meydan verilmeyecektir. İnşallah en kısa sürede bu konuda müjdeli bir haberi işçilerimizle emekçilerimizle paylaşmayı umut ediyoruz.
Kamu çalışanlarına ve emeklilerimize enflasyon farklarını zaten vereceğiz. Bu düzenlemenin kamu çalışanları ve emekçileri yanında 13,7 milyon emeklimizin tamamını kapsadığının altını özellikle çizmek istiyorum.
Amacımız enflasyon oranı kaç olursa olsun hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığının altında ezilmesine müsaade etmemektir.
"MEMUR MAAŞLARI 8 TEMMUZ'DA ZAMLI ÖDENECEK"
Temmuz ayı memur maaşları, Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödenecek. Yaşlı ve engelli maaşları da bayram öncesi ödenecek.
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