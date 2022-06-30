30 Haziran 2022, Perşembe
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Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrette karar günü! Toplantı saati belli oldu
Asgari ücrete ara zam için beklenen gün geldi. Ara zam için işçi - işveren bir araya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bugün kararın verilebileceği belirtti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısını 15.30’da yapacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurabaş aktardı.