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Asgari ücrette son toplantı! Yeni asgari ücret belli oldu mu? Bugün açıklanır mı? Ne kadar zam yapılacak?

A Haber
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Giriş: 30.06.2022 14:12
Asgari ücrette karar günü...  Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ara zam için beklenen gün geldi. Ara zam için işçi - işveren bir araya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bugün kararın verilebileceği belirtti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısını bugün 15.30'da yapacak. Asgari ücret ile ilgili son gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
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Yeni asgari ücret için flaş tahmin
Yeni asgari ücret için flaş tahmin
Asgari ücrette son toplantı
Asgari ücrette son toplantı
Asgari ücrette flaş gelişme
Asgari ücrette flaş gelişme
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Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?
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Asgari ücrete ne kadar zam olacak?
Asgari ücrete zam oranı ne olacak?
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