30 Haziran 2022, Perşembe
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Asgari ücrette son toplantı! Yeni asgari ücret belli oldu mu? Bugün açıklanır mı? Ne kadar zam yapılacak?
Asgari ücrette karar günü... Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ara zam için beklenen gün geldi. Ara zam için işçi - işveren bir araya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bugün kararın verilebileceği belirtti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısını bugün 15.30'da yapacak. Asgari ücret ile ilgili son gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.