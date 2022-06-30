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Videolar Gündem Videoları Asgari ücret ne zaman belli olacak? 3.toplantı sinyali...

Asgari ücret ne zaman belli olacak? 3.toplantı sinyali...

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Giriş: 30.06.2022 18:13
Milyonları merakla beklediği asgari ücrete uygulanacak ek zam merakla bekleniyor. A Haber Muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş toplantının hemen ardından canlı yayında toplantıya ilişkin ilk izlenimlerini aktardı. İşte asgari ücrete ilişkin son detaylar...
Asgari ücret ne zaman belli olacak? 3.toplantı sinyali...
Asgari ücret ne zaman belli olacak? 3.toplantı sinyali...
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