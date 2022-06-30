30 Haziran 2022, Perşembe
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Asgari ücret ne zaman belli olacak? 3.toplantı sinyali...
Milyonları merakla beklediği asgari ücrete uygulanacak ek zam merakla bekleniyor. A Haber Muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş toplantının hemen ardından canlı yayında toplantıya ilişkin ilk izlenimlerini aktardı. İşte asgari ücrete ilişkin son detaylar...