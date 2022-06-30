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Asgari ücret bugün belli olacak! 6 bin 166 TL sinyali geldi

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Giriş: 30.06.2022 00:05
Güncelleme:30.06.2022 00:26
Milyonları merakla beklediği asgari ücrete uygulanacak ek zam bugün belli olacak. Konuya ilişkin farklı senaryolar mevcudiyetini korurken Ekonomist Doç.Dr. Yusuf Dinç A Haber ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programında asgari ücretin ne kadar olacağına yönelik beklentisini açıkladı. 3 alternatifli ücret artışlarını yorulayan Dinç, merakla beklenen asgari ücret zammı için rakam verdi. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret temmuz zammı ne kadar olabilir? İşte detaylar...
Asgari ücret bugün belli olacak! 6 bin 166 TL sinyali geldi
Asgari ücret bugün belli olacak! 6 bin 166 TL sinyali geldi
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