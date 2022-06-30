30 Haziran 2022, Perşembe
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Asgari ücret bugün belli olacak! 6 bin 166 TL sinyali geldi
Milyonları merakla beklediği asgari ücrete uygulanacak ek zam bugün belli olacak. Konuya ilişkin farklı senaryolar mevcudiyetini korurken Ekonomist Doç.Dr. Yusuf Dinç A Haber ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programında asgari ücretin ne kadar olacağına yönelik beklentisini açıkladı. 3 alternatifli ücret artışlarını yorulayan Dinç, merakla beklenen asgari ücret zammı için rakam verdi. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret temmuz zammı ne kadar olabilir? İşte detaylar...