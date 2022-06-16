Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Şu anda 11 milyonu aşkın üyemiz var; her üyemiz bir üye daha ilave ederse seçimden önce seçimi kazandık demektir." diyerek teşkilatlara talimat verdi. "6'lı masa sirk çadırından beter bir hale geldi" diyen Erdoğan, "Masanın gizli ortaklarından yedikleri ayarlar var. Her gün bir HDP'li çıkıp bunlara posta koyuyor. Tehdit ediyor. Geçmişlerini inkar pahasına o masada oturanları milletimize havale ediyorum." dedi. Başkan Erdoğan, "Kadınlarımızın en temel hakkı olan başörtüsü yasağı için Anayasa Mahkemesi önünde nöbet tutanın yapacağı iş başını öne eğip yerine oturmaktır." sözleriyle Kılıçdaroğlu'nu sert dille eleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, seçim takviminde bir yıldan geriye doğru saymaya başlanılan bir dönemde artık geçen her günün, her geçen haftanın kendileri için adeta hazine kıymetinde olduğunu belirtti.
Bu çerçevede, yaz mevsimini en verimli şekilde değerlendirmek gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Derdini anlatmak, ülkeyi ve siyaseti takip etmek için başını kaldıran her vatandaşımızın AK Parti teşkilatından birini karşısında göreceği şekilde sahayı sıkı tutmalıyız. Muhalefet mensuplarının söyledikleri her yalanı anında ağızlarına tıkacak, ortaya attıkları her iftirayı anında çürütecek, sergiledikleri her tutarsızlığı anında ifşa edecek bir çalışma tarzı izlemeliyiz. Bunu yaparken asla onların gündemlerine takılıp kalmamalı, asla onların peşinden de gitmemeliyiz. Gündemi tayin eden, siyasetin tartışma başlıklarını ve istikametini belirleyen daima biz olacağız." ifadesini kullandı.
Aynı şekilde 2023 hedefiyle 2053 vizyonuyla insanların umutlarının ve beklentilerinin adresinin de yine AK Parti'nin olması gerektiğini belirten Erdoğan, AK Parti'nin 20 yıllık eser ve hizmet döneminin, her teşkilat mensubunun en büyük dayanak noktasının gönüllere girme kapısı olacağını söyledi.
Erdoğan, önemli olanın bu malzemeyi doğru kullanmak, iyi değerlendirmek olduğunu dile getirdi.
Her iş gibi siyasette de her işin başının insan kaynağı, insan kalitesi ve insan gücü olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:
"Üye sayısı, 11 milyonu geçen bir partinin içinde elbette üslubuyla tavrıyla bireysel eksiklikleriyle sıkıntıya yol açan kişiler çıkabilir. Bunları derhal geri plana çekip kendilerinden başka alanlarda istifade etmeliyiz. AK Parti ailesi, ihtiyacı olan her konuda doğru insanları bulup onları öne çıkartacak kadar büyüktür, zengindir, mümbittir. En önemlisi ise milletvekilinden il, ilçe yönetimine, belediye başkanı ve meclis üyesinden mahalle sorumlusuna kadar AK Parti'yi temsil eden her kardeşimizin milletimizle tevazu ve samimiyet esasına dayalı bir iletişim kurmasıdır. Halka tepeden bakan, yaptığı görevi imtiyaz gören, geleni kapıdan içeri almayan, telefonuna ulaşılamayan AK Parti yöneticisi olamaz. Kendisine uzatılan eli tutmayan, insanlarla göz göze, gönül gönüle muhabbet kurmayan kişi, AK Parti kimliğini temsil edemez.
Siyasetin, insan kazanma sanatı olduğunu bilmeyen, AK Parti adına söz söyleyemez, irade ortaya koyamaz. Ülkesine, şehrine ve partisine hizmet için gece gündüz koşturmayı göze alamayan, AK Parti'de sorumluluk üstlenemez. Bunlar, AK Parti'de görev alanlarda aradığımız ihtiyari değil, mecburi vasıflardır. Aksi takdirde ortaya çıkan tablodan sadece AK Parti değil, bizimle birlikte ülkemiz ve şehirlerimiz de zarar görmektedir. Böyle bir durumda kaybeden sadece AK Parti değil, bizimle birlikte kazanımları ve geleceğe ilişkin umutlarıyla tüm milletimiz olmaktadır."
BU PARTİYİ KENDİ İÇİNDEN YARALAYACAK KİMSEYE İZİN VERMEYİZ, KİMSEYE EYVALLAH ETMEYİZ
Milli iradenin muhafızı, eser ve hizmet siyasetinin tek adresi olan AK Parti'nin kaderiyle ülkenin ve milletin kaderinin, etle tırnak gibi birbiriyle iç içe geçtiğini söyleyen Erdoğan, "Hiçbir şahsi menfaat hesabı, hiçbir kişisel kapris, hiçbir dar ekip dayanışması bu ulvi misyonun önüne geçemez, üstüne çıkamaz. Bileğini bükmeye vesayetçilerin, darbecilerin gücü yetmeyen bu partiyi, kendi içinden yaralayacak kimseye izin vermeyiz, kimseye eyvallah etmeyiz. AK Parti teşkilatlarındaki her bir kardeşimin sorumluluğuna bu gözle bakmasını istiyorum." diye konuştu.
TEŞKİLATLARA TALİMAT! 23 MİLYON ÜYE HEDEFİ
Partinin kurulduğu günden beri girdikleri her seçimin, kendileri için rövanşı olmayan bir müsabaka gibi olduğunu belirten Erdoğan, "Kazanmak dışında ihtimali olmayan bir seçime daha hazırlanıyoruz. Genel merkezimizle ve Meclis Grubumuzla önümüzdeki kritik sürecin hazırlıklarını tüm boyutlarıyla yürütüyoruz." sözlerini sarf etti.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile millete eser ve hizmet siyasetini kesintisiz şekilde sürdürdüklerini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:
"Ülkemizin 81 şehrinde 85 milyon vatandaşımızın her birine ulaşma, her ulaştığımız insanın da gönlünü kazanma hedefiyle seçim gününe kadar çalışacağız. Hemen ardından da 2023 seçim zaferimizin sembolü olacak 23 milyon üye hedefiyle yolumuza devam edeceğiz. Bununla ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Yani 23 milyon hedefini koyduğumuza göre bu oy, aynı zamanda üye, üye, üye. Bunu yapacağız, seçim öncesi seçimi kazanacağız. Bu, bizim için zor bir şey değil. Şu anda 11 milyonu aşkın üyemiz var mı? Var. Her üyemiz, bir üye daha ilave ederse işte seçimden önce seçimi kazandık demektir. Onun için ana kademe il başkanlarımız, kadın kolları il başkanlarımız, gençlik kolları il başkanlarımız durmak yok, yola devam. Görüldüğü gibi zor bir konu değil. Eğer ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları bu üyelerimize bunu telkin eder, onlar da bunu yapmaya başlarlarsa mesele bitmiştir. Ama bütün ana kademeye, kadın kollarına, gençlik kollarına bunu öyle kabul ettirmeliyiz ki her biri 'benim böyle bir görevim var, bunu başarmalıyım' demeli."
6'LI MASAYA TEPKİ: SİRK ÇADIRINA BEZZER BİR HALE DÖNDÜ
Ülkenin en çürük syasetçisi Kılıçdaroğlu'ndan bile medet umacak hale geldiler. 6'lı masa diye koydukları yapı sirk çadırına bezzer bir hale döndü. Yapılacak açıklamaların bile büyükelçilerin onayına sunulduğu bir yerden bahsediyoruz. Masanın gizli ortaklarından yedikleri ayarlar var. Her gün bir HDP'li çıkıp bunlara posta koyuyor, inceden şantaj yapıyor, hiçbirinin gıkı bile çıkmıyor. Kılıçdaroğlu tepesi atınca ortaklarına 'ya bana katılın, ya önümden çekilin' diye meydan okuyor, kimsenin sesi soluğu çıkmıyor. Masadaki ortaklardan biri meşrep fitnesine götürüyor iş, yine herkes sus pus. Bunların diktikleri hiçbir sökük vaki değil. Bunlar mı Türkiye'nin terörle mücadele harekatlarını yönetecek? Bunlar mı ülkemizin Akdeniz ve Ege'deki çıkarlarını savunacak?
ENFLASYONU DÜŞÜRECEK OLAN DA BİZİZ
İnsanlarımızın hayat pahalılığından dolayı zorlandığını biliyoruz. Dünya nasıl bir girdaptan geçiyor, bunu da göreceksiniz. İnsanları geçim sıkıntısından kurtaracak olan da enflasyonu düşürecek olan da biziz. Koronavirüs salgını ile sağlık alanında başlayan sıkıntılar derinleşerek devam ediyor. Bu salgın ekonomideki dengeleri altüst etti. Üretim aksadı, tedarik zincirlerinde kırılmalar oldu. Salgın kaynaklı olumsuzluklardan gelişmiş ülkeler dahi herkes etkilendi. FED'in attığı adımı gördünüz. Niye acaba? Amerika'da böyle bir adımın atılması sıradan bir olay değil. Vakitlice aldığımız tedbirler sayesinde vatandaşlarımızı sahipsiz bırakmadık. Ekonomik olarak bizden zengin olan ülkelerde rastlanan vahim görüntülerin hiçbiri ülkemizde yaşanmadı. Muhalefetin baskılarına rağmen ekonomide kontak kapatmadık, şartları zorlama pahasına üretimi sürdürdük. Geçtiğimiz yıl tarihimizin en büyük ihracat rakamını aştık. Hedefimiz 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmak ve ardından bunu ikiye katlamaktır. Dünyadaki pek çok ülke istihdam konusunda pek çok sıkıntı yaşarken biz salgın öncesi dönemi de geçerek 30.4 rakamına ulaştık. Turizmde de bu yılın verileri son derece umut verici. 2022 yılı ilk çeyreğinde yüzde 7.3 oranında büyüme kaydettik. Tarımda açıkladığımız yüksek alım fiyatları ile çiftçimizin yanında olduğumuzu gösterdik.
FIRSATÇILARA KESİNLİKLE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ
Vatandaşımızın aşına, ekmeğine kan doğrayan fırsatçılara kesinlikle göz açtırmayacağız. Fahiş fiyat artışlarına karşı hukuki ve idari düzenlemeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Yeni başarı hikayeleriyle evlatlarımıza bırakacağımız büyük ve güçlü Türkiye'nin taşlarını döşemeye devam edeceğiz. Mandacı ekonomistler, kifayetsiz muhterisler ne derse desin. Türkiye, sağlam altyapısı, üretim gücü ile 21. yüzyılın yükselen yıldızlarından biri olacaktır.
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