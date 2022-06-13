Son dakika: Karadeniz gazını karaya taşıyacak borular mavi sularla buluşacak! Filyos’taki törene Başkan Erdoğan da katılacak

Karadeniz`de 2020`de bulunan doğal gazı vatandaşın kullanımına sunmak için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Birçok ilke imza atacak projenin hayata geçmesi için denizde ve karada 4 bin 200 çalışan mesai harcıyor, gazı karaya çıkarmak için 3`ü sondaj olmak üzere 16 gemi de çalışmalara destek veriyor.

Denizin 2 bin 200 metre altında ve karada devam eden çalışmalar planlandığı gibi ilerliyor.