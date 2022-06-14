Son dakika: Başkan Erdoğan butona bastı Türksat 5B uydusu hizmete girdi! Törene Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Uzay denince aklına gençliklerinde izlediği uzay filmleri gelenlere bir kötü haberimiz var, yerli haberleşme aracımız İMECE'yi 2023'te fırlatıyoruz. Türksat 6A'yı da 2023 ortasında fırlatacağız. Böylece uzaydaki aracımız 10'a yükselecek. Ülkemizi hak ettiği yere getirecek adımları atıyoruz. Yeni neslin uzay teknolojilerine gösterdikleri ilgi bize umut veriyor. Teknofest kuşağı gençlerimiz kendi projeleri ile uzayı fethetmeyi planlıyor. Teknofest'in ilk düzenlendiği 2018'den bugüne geldiği noktada ortaya koydukları neler başarabileceği ortadadır. Başlattığımız dijital seferberlikle, blok zincire kadar ülkemizi öncü bir konuma taşıyoruz.

Artık Turkey yok, Türkiye var. Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine de Turkish Airlines yerine Türkiye Havayolları yazacağız.