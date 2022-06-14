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Son dakika: Başkan Erdoğan butona bastı Türksat 5B uydusu hizmete girdi! Törene Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 14.06.2022 Güncelleme Tarihi: 14.06.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan butona bastı Türksat 5B uydusu hizmete girdi! Törene Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Geçen yılın sonunda uzaya fırlatılan Türksat 5B uydusu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın butona basmasıyla hizmete girdi. Türksat 5B'nin hizmete girmesi, veri iletim kapasitesinin 15 kat artması ve internet altyapısının genişlemesi anlamına geliyor. Başkan Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, butona basarak Türksat 5B uydusunu hizmete aldı. Törende önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Türsat 6A'yı 2023'te fırlatacağız" dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler;

Birilerinin aklınca dalga geçtiği 3-A aradan geçen 14 yıla rağmen hizmet ediyor. Türksat 4-A ve Türksat 5-B de uzaydaki yerini aldı.

Geçen sene de Türksat 5-A ve 5'B'yi uzaya yolladık.

Uzay denince aklına gençliklerinde izlediği uzay filmleri gelenlere bir kötü haberimiz var, yerli haberleşme aracımız İMECE'yi 2023'te fırlatıyoruz. Türksat 6A'yı da 2023 ortasında fırlatacağız. Böylece uzaydaki aracımız 10'a yükselecek. Ülkemizi hak ettiği yere getirecek adımları atıyoruz. Yeni neslin uzay teknolojilerine gösterdikleri ilgi bize umut veriyor. Teknofest kuşağı gençlerimiz kendi projeleri ile uzayı fethetmeyi planlıyor. Teknofest'in ilk düzenlendiği 2018'den bugüne geldiği noktada ortaya koydukları neler başarabileceği ortadadır. Başlattığımız dijital seferberlikle, blok zincire kadar ülkemizi öncü bir konuma taşıyoruz.

Artık Turkey yok, Türkiye var. Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine de Turkish Airlines yerine Türkiye Havayolları yazacağız.

TÜRKSAT 5B HİZEMETE GİRDİ

Türkiye'nin yeni uydusu Türksat 5B'nin performans ve yörünge testleri başarıyla tamamlandı. 19 Aralık 2021'de uzaya fırlatılan uydunun hizmete alınması için geri sayım başlamıştı.

Başkan Erdoğan'ın düzenlenen törende butona basmasıyla Türksat 5B hizmete girdi.

VERİ İLETİM HIZI 15 KAT ARTACAK

Türksat 5B uydusu; Orta Doğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ile yakın komşu ülkeleri içeren geniş bir kapsama alanında hizmet verecek.

Türksat 5B'nin devreye girmesiyle veri iletim hızı ve kapasitesinin 15 kattan fazla artacağını belirten Başkan Erdoğan, "Bu sayede internet erişiminin kısıtlı olduğu bölgelere kara, deniz ve hava taşıtları da dahil olmak üzere kapsama alanındaki kullanıcılara geniş bant uydu internet hizmeti verilebilecek" açıklamasında bulunmuştu.

Yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın üretim ve entegrasyon faaliyetleri de devam ediyor.

Türksat 6A tamamlandığında Türkiye, dünyada kendi haberleşme uydusunu üretebilen 10 ülke arasına girecek.

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