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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.06.2022 Güncelleme Tarihi: 15.06.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan AK Parti Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, "Öğrenci affı teklifini önümüzdeki günlerde meclisimizin takdirine sunuyoruz." diyerek müjdeyi verdi. Erdoğan, "Sen bize dış politika dersi veremezsin. Haddini bil. Böyle giderse bu iktidarın kapısını hiç çalmasınlar." diyerek TÜSİAD Başkanı'na sert tepki gösterdi.

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