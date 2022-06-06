Son dakika: CHP’li eski vekil Mehmet Sevigen’den ’MİT TIR’ları’ iddiası: Enis Berberoğlu’na belgeleri Kılıçdaroğlu verdi

MİT'E AİT TIRLARI DURDURMUŞLARDI

Hatay'ın Kırıkhan ve Adana'nın Ceyhan ilçesinde Ocak 2014'te MİT'e ait araçların durdurularak, arama yapılması nedeniyle Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek ve açıklamak" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında olaya karışan 54 kişi hakkında kamu davası açılmıştı..

Aralarında üst düzey bürokratların bulunması nedeniyle ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtayda görülen dava, Yargıtay 16. Ceza Dairesinde 28 Haziran 2019'da karara bağlanmıştı.



Daire, aralarında eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık ile eski Adana Jandarma Bölge Komutanı tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nun da bulunduğu bazı sanıklara 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası vermiş, sanıklardan bazılarının beraatlerine hükmetmiş, 7 sanık hakkındaki kamu davasını ise ayırmıştı.