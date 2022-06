Son dakika: CHP’li eski vekil Mehmet Sevigen’den ’MİT TIR’ları’ iddiası: Enis Berberoğlu’na belgeleri Kılıçdaroğlu verdi

DÜNDAR, ENİS BERBEROĞLU'NU İHBAR ETTİ

27 MAYIS 2015: Dündar, saat 14:32:20'de Enis Berberoğlu'nu aradı ve 21 saniye görüştü. Can Dündar, Enis Berberoğlu ile gazete yakınında görüştü, Berberoğlu MİT TIR'ları görüntülerini Can Dündar'a verdi.



Can Dündar, "Tutuklandık" kitabında; "Nihayet 27 Mayıs Çarşamba günü öğleden sonra solcu bir milletvekili dostum getirdi görüntüleri" ifadelerini kullandı.

27 MAYIS 2015: Dündar, aynı gün 17:02:21'de Sırrı Süreyya Önder'i aradı ve 1 dakika 26 saniye görüştü. Önder'le Dündar'ın telefonları Asmalımescit'te sinyal verdi.