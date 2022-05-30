Türk donanmasının göz bebeği TCG Heybeliada’dan tam isabet! Hedef 12’den vuruldu

Milli imkan ve kaynaklarla yapılan ilk gemi olan 'TCG Heybeliada'nın lakabı ise 'Denizlerin Hayaleti'. Keşif, arama-kurtarma, denizaltı savunma harbi, denizde terörist etkinliklerin takibi ve önlenmesi, kıyı kontrol ve korunması gibi görevlerde hala yer alıyor. Günlük 20 ton deniz suyu arıtabilme özelliğine sahip olan Türk Donanmasının gözbebeği, hedefleri tam isabet vuruyor.

Türk deniz kuvvetleri olarak ayrıca bölge ülkelerinin barış ve refahı için NATO faaliyetleri çerçevesinde NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 ile NATO Daimi Deniz Grubu-2'ye katkı sağlamakta ve Deniz Muhafızı Harekatına iştirak edilmektedir. Düzensiz göçle mücadele faaliyetlerine destek sağlamaktadır. Karadeniz'e deniz güvenliğine katkı sağlamak maksadıyla Karadeniz Uyum Harekatına destek verilmektedir. TCG Heybeliada olarak Türk deniz kuvvetlerinin icra ettiği tüm bu faaliyetlerde personellerimizle bir bütün olarak gösterdiğimiz ve göstereceğimiz gayret ve fedakarlıklar sayesinde geride bıraktığımız ailelerimizden uzakta bize verilen görevi başarıyla yerine getirdik ve getirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.