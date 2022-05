Türk donanmasının göz bebeği TCG Heybeliada’dan tam isabet! Hedef 12’den vuruldu

"DENİZ SUBAYLARI TARAFINDAN YAPILAN İLK MİLLİ GEMİMİZ"

TCG Heybeliada hakkında bilgi veren Deniz Albay Bora Başak, "Her deniz subayının hayali bir gün harp gemisini kumanda etmektir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın gözbebeği, tasarım ve inşası tamamen Deniz Harp Okulu mezunu deniz subayları tarafından yapılan ilk milli gemimiz TCG Heybeliada'nın komutanlığını yapmak hiçbir duygu ile kıyaslanmayacak kadar özel bir duygudur. Ben 19 Temmuz 2019 tarihinde TCG Heybeliada Komutasını devraldım. Gemi komutanlığına giden süreç oldukça zorludur. Komutan stajını başarıyla tamamladıktan sonra hücum botu komutanı olarak atandım. 2 hücum botta yaptığım komutanlık görevleri sonrasında TCG Heybeliada komutanı olarak atandım. Benim esas görevim gemiyi her an hazır halde tutmak olduğundan personel eğitim ve materyal konularında yol gösterici ve denetleyici görevini aktif olarak icraat etmekteyim" dedi.