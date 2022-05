Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na SADAT tepkisi: Büyükelçilik ile ilgili bir değerlendirme yap da görelim

Bakan Soylu, geliştirdikleri yapay zeka programına ilişkin, "Narkotik başkanlığımız bünyesinde, bu bizim yeni çocuğumuz, bu bir yapay zeka programı, iddialıyız. Bu sistemin kullanılmaya başlamasından günümüze kadar toplam 3 bin 594 yakalama gerçekleşti. Analiz Sistemleri Narkotik Ağı (ASENA) yapay zeka programı. ASENA, arzla mücadele için hazırlanmış yerli ve milli ilk suç analizi platformu. Sistemin nasıl çalıştığı, hangi senaryoları kullandığı, bu sistemi kullanarak gerçekleşen yakalamalar. Burada milyonlarca veri birbiri ile çalıştırılıyor. Tam bir yapay zeka programı. Bir adam hiç gitmemişse ve Hakkari'ye, Şırnak'a gidiyorsa, kalmadığı bir yerde otelde kalıyorsa başka binlerce veriler ile karşılaştırarak, kullanmadığı güzergahlar kullanıyorsa o dikkatle takibe alınıyor. Hatırlarsanız. 52 kilo patlayıcı yakalamıştık. Ben o zaman çok tedirgin olmuştum. Normalde böyle bir paylayıcıyı biz böyle bir program ile yakalamamalıydık. O patlayıcıyı bununla yakaladık. ASENA programı bize alarm üretti, dedi ki 'burada bir kaçakçılık meselesi', biz uyuşturucu için gittik 52 kilo patlayıcı çıktı. Bu bizim yeni çocuğumuz. Bana göre kamu düzenliği açısında ASENA programı bir devrimdir. Çünkü, 10 olaydan 42ünü tespit ediyor, içi dolu çıkıyor. Yeter ki tespit etsin" dedi.



"METAMFETAMİNLE İLGİLİ TÜM VALİLERİMİZE, EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜMÜZE VE JANDARMA KOMUTANLIĞIMIZA GENELGE GÖNDERDİK"



Bakan Soylu, "Metamfetaminle ilgili tüm valilerimize, Emniyet Müdürlüğümüze ve Jandarma Komutanlığımıza genelge gönderdik gizli mantığı ile. Bütün detayları anlatan, mücadelenin nasıl olacağını ortaya koyan kapsamlı bir genelgeyi metamfetaminle ilgili tüm valilerimize, Emniyet Müdürlüğümüze ve Jandarma Komutanlığımıza, mücadeleci birimlerimizin tamamına gönderdik. Tüm topluma çağrım şudur. Lütfen bu meseleyi takip edelim, özellikle metamfetamin konusunda herkesin bir bilgisi olsun. Bu mücadelenin karşısındaki en büyük tehlike 'benim çocuğum yapmaz' demektir. Bu meselede tüm gençleri, Avrupalı gençleri bile kendi evladımız olarak görüyoruz. Burada ciddi bir gayret ortaya koyuyoruz, lütfen devletimize güvenelim. Lütfen bu uzmanlığa güvenelim, bu konudaki tüm yayınlara ilgi gösterelim. Sosyal medyada eğlenceli video izlemeye ayırdığımız zamandan 2-3 videoluk zamanı bu konuda hazırladığımız bilgilendirici videolarımıza, yayınlarımıza ayırın. Size pek çok yöntem ile yaklaşırlar; 'bir kereden bir şey olmaz' derler, 'zihin açar' derler, bazen bir filmde buna ait romantik sahneler görürsünüz. Lütfen aldanmayın, hayat bir film değil. Uyuşturucu konusunda bir kereden çok şey olur, hem de çok şey olur. Zihninizi açmaz kapatır, derdinizi gidermez dert ekler, rahatlatmaz acı verir" diye konuştu.



"GELİŞTİRİLEN BİR POLİTİKADA SİZE BİR KATKI YOK YANİ AVRUPA'NIN BÖYLE BİR KATKISI SÖZ KONUSU DEĞİL"



Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Soylu, diğer devletlerin Türkiye'nin uyuşturucu ile mücadelesine pozitif katkısı olup olmadığına ilişkin, "Dünyanın bütün ülkeleri ile, Güney Amerika ülkelerinde zorlanıyoruz; çünkü oraların yöntemleri farklı. Cevap almakta zorlanıyoruz. Avrupa ülkelerinde operasyonel açıdan bir sorun yaşanmadığını söyleyebiliriz. Özellikle Avrupa'nın da bize bilgi vermedikleri yer suç gelirleri. Ortak operasyonlar konusunda bir sorun söz konusu değil. Geliştirilen bir politikada, size bir katkı yok yani Avrupa'nın böyle bir katkısı söz konusu değil. Buna ait bir politika geliştirme konusunda, özellikle suç gelirleri konusunda katkılarının olmadığını ifade edebilirim. Suriye konusunda, rejim bölgelerinde tespitler var. Buralarda birtakım fabrikalarda ciddi üretimler yapıldığı konusunda ve bunların da gelir oluşturma konusunda rejim ile bir irtibatı olduğunu gördük. Suriye'de üretilen kimyasal sentetik uyuşturucular ile ilgili önemli bir merkez olarak devam etmektedir" ifadesini kullandı.



"BATAKLIK OPERASYONUNUN İLK İHBARI ŞAHSIMA, CEP TELEFONUMA GELMİŞTİR"



Bakan Soylu, uyuşturucu ile mücadelede Türkiye'nin 5 yıl sonra nerede olacağına ilişkin, "Türkiye her şekilde kapasitesini genişlettiği gibi uyuşturucu ile mücadelede de kapasitesini genişletmiştir ve mücadelede çok iyi bir noktaya gelmiştir, yeterli mi değil. 5 yıl sonra sınırlarımız çok daha profesyonelleşmiş olacak. Bu konuda şu anda elde ettiğimiz kabiliyetler, gerek insan kabiliyeti gerekmese de bu konu ile mücadele, hukuk birimleri açısından daha iyi duruma gelecek. Rehabilitasyon sürecimiz daha iyi bir noktaya gelmiş olacak. Başarı elde ettiğiniz kadar, uyuşturucunun sizin ülkenize yönlenmesini engellersiniz. Başarı elde edemezseniz, ülkenizi pazar halinde tutarsanız bu cazibeyi arttırır. Cazibeyi, yakalamalarınız artarsa düşürürsünüz. Suç ve suç ile geçim saplayan tipler buna bir vesile ile devam ederler. Göçmen kaçakçıları kim, sınırımızın içinde de dışında da uyuşturucu kaçakçıları. Bu mücadeleyi çok faktörlü olarak devam ettirmek zorundasınız. Sürekli toplumu uyaracaksınız, sürekli mücadeleci birimlerimiz alarm halinde olacak, bu konuyu kendi birincil gündeminiz olarak önde tutacaksınız. Önümüzdeki 5 yılda dünyada uyuşturucu mücadelesi açısından girilmez bölge olacağız, hedefimiz budur. Türkiye'yi yasak bölge haline getireceğiz. Bataklık operasyonunun ilk ihbarı şahsıma, cep telefonuma gelmiştir. Bundan da hiç endişe duymuyorum. Çok da mutlu olduğumu söylemek isterim. Milyonlarca olayın önünü aldığı kanaatindeyiz. Eğer siz bu konuda suç gelirlerini oluşturacak süreçlerin önünü kesmezseniz, bu iştahı devam ettirirsiniz. Bataklık operasyonlarını, terör operasyonları kadar önemli olduğunu nitelendiriyoruz. Burada bir darbe vurmak lazımdı, Türkiye'nin uyuşturucu ile mücadele tarihinde büyük bir öğreti oldu. Bundan önce suç gelirleri operasyonu yapılmamıştı, bunun farkı suç gelirleri operasyonu yapılması" dedi.



"TARİHİMİZDE İLK KEZ İRAN'IN KARAKOLLARINA BU TARAFTAN ELEKTRİK VERDİK"



Soylu, İran heyetinin Ankara'da olduğunu anımsatarak, "İran ile en çok ilişki kuran bakanlığız. İran ile sınırız. Sınır valilerim, kaymakamlarım sürekli İran ile görüşür; sebep ortak bir iş yapıyoruz. Terör ile mücadelede birbirimize sürekli bilgilerimizi güncellemek zorundayız. Uyuşturucu ile mücadele göçmen kaçağı ile mücadele birçok konuda aynı sağanağın altındayız. Dönem dönem görüşüyoruz, her seviyede görüşüyoruz. Oradan herhangi gelen birisi benimle görüşebilir. Bunu ilk kez duyacaksınız, tarihimizde ilk kez İran'ın karakollarına bu taraftan elektrik verdik. Paramız ile bir protokol imzaladık ve devam ediyoruz. 2,5 yıldır karakollarında kullanıyorlar" diye konuştu.



Bakan Soylu, uyuşturucuya verilen cezaların yeterli olup olmadığı yönündeki soruya, "'Polis yakalıyor, hakim bırakıyor', ben buna katılmıyorum. Sıkıntılı bir iş olursa biz zaten müracaatımızı yapıyoruz, yargıda karlılık buluyor. Yargı ile aramızda güçlü bir iş birliği var, biz sonuç alıyoruz. Şu anda da uyuşturucu konusunda Adalet Bakanlığı ile 8-9 aydır bir ilave mevzuat çalışması yapıyoruz" cevabını verdi.



"CUMHURİYET HALK PARTİSİ ATATÜRK'ÜN PARTİSİ DEĞİL, İNÖNÜ'NÜN PARTİSİDİR"



Bakan Soylu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun SADAT'ın İstanbul Beylikdüzü'ndeki merkezine gitmesine ilişkin şunları söyledi:



"Ana muhalefet partisi genel başkanının tanımı 'dedikodu kumkuması'dır. Başka bir tanımı yok. Ana muhalefet partisi anayasada kendisini bulan bir mekanizmanın adıdır. Yasalarla belirtilmiş bir mekanizma dedikodu yaparsa, bir belgeyi ortaya koymazsa aslında anayasal görevini de yerine getirmemiş olur. Bu bir siyasi parti, dedikodu merkezi değil. Hangi konuyla alakalı olursa olsun SADAT'ın önüne gidene kadar, Et Balık Kurumu'nun önüne gidene kadar, hafif bir cesaretin varsa, bizim söylediğimiz büyükelçilik ile ilgili bir değerlendirme ortaya koyda görelim. Bu konunun üstünü örtemezsin, bu konu Kılıçdaroğlu'nun, CHP'nin ve 6'lı masanın üzerinde demokrasinin kılıcıdır. Bu Türkiye'ye bir ihanettir. Sen Türkiye'nin geleceğini Avrupalı bir büyükelçiye pazarlayamazsın. Sen Cumhurbaşkanı adayı alacaksın diye kendi belediye başkanlarına çelmek atabilirsin; ama senin bu gücün bize yetmez. Avrupa'nın Türkiye'deki o ülkenin büyükelçisini arkana alsan da bunu sağlayamazsın. Biz bundan çekinmeyeniz, korkmayız, ürkmeyiz. Ben bir söz söyledim atlanıldı. Bu Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün partisi değil, İnönü'nün partisidir, bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Atatürk ile hiçbir ilgisi yoktur. Neden İnönü'nün partisidir? Çünkü İnönü, Atatürk karşıtıdır. Biraz tarih okuyanlar neler yaptığını, onu nasıl silmeye çalıştığını ve bunu Cumhuriyet Halk Partisi eli ile yaptığını bilir. Bugün uyguladığı politikada İnönü politikasıdır. İnönü politikası dedikodu politikasıdır, iftira politikasıdır. Batı ile işbirliği yaparak iktidarı ele geçirme politikasıdır, İnönü de aynısını yapmıştır. 1960 darbesi olmuş, batı olduğu gibi yeni yönetimi kabul etmiştir çünkü işbirliği içinde gerçekleşen bir politikadır. Bunun hiçbir gizlisi, saklısı yoktur. Gittiği yerlerin hepsi talimat ile gidilen yerlerdir, organizasyon ile gidilen yerlerdir. Dikkat ederseniz FETÖ'den pişiyor, Türkiye'de birtakım sosyal medya üzerinden kaynatılıyor, dedikodu kumkuması da gidiyor finali gerçekleştiriyor. Türkiye Cumhuriyeti devletine iftira atıyor, bunlar doğru işler değildir. Biz coğrafyamızda Amerika ile Rusya ile İran ile birçok ülke ile Suriye'den Irak'a, Libya'ya kadar karşı karşıya geldiğimiz yerler var mı, peki onların istihbaratı var mı? Bu kadar ülke ile menfaat çatışmasına bazen giriyoruz, bazen politik farklılıklara giriyoruz. Peki bunların istihbaratları bu değerlendirmeler üzerinden sonuç üretmiyorlar da bu istihbaratlar bizi karşı karşıya kaldığımız alanda bu tip iftiralar ile karşı karşıya bırakmıyorlar ki. Onların da cevapları olur, bu düşe düşe Türkiye'de ki bir aracıya mı düştü. Bu çok ayıp bir şeydir, bu utanılacak bir şeydir. Kılıçdaroğlu'nun en önemli meselenin birinde en yakın arkadaşına 'Sana böyle bir şey söylenirse kesinlikle inkar et' dediğini de biliyorum. Bir yalan makinesi ile karşı karşıyayız. En yakın arkadaşına ismi belli, cismi belli. Daha hararetli günler gelecek. Bu ülke Batı'nın oyuncağı değil. Biz niçin buradayız, niçin bu mücadele yapılıyor, bir büyükelçinin Türkiye'yi istediği gibi dizayn etmesi için mi, Avrupa'nın istediği gibi dizayn etmesi için mi? İyi o zaman teslim olalım istedikleri gibi olsun. Bu yüzden ısrarla bu İnönü'nün partisidir diye söylüyorum."



"6'LI MASA 'CANAN MASASI' OLDU"



Bakan Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun devlet kurumlarına gitmesine ilişkin sorulan soru üzerine, "Gara'da bir hadise ile karşılaştık. Orada şehitlerimiz oldu. Biz ne yaptık CHP'den, İYİ Parti'den randevu talep ettik. Bize randevu verdiler gittik, meseleyi bildiğimiz çerçevede genel başkanlara izah ettik, bu bir yöntem ve doğru bir yöntemdir. Biz bunu onların da duyacağı şekilde kamuoyuna nakledebilirdik. Ama sorumluluğumuz gereği bunu Meclis'in 2 partisine aktarılmasını doğru olacağını düşündük, gittik. Bizi kabul etmeselerdi, biz gidip CHP'nin Genel Merkezi'nin önünde orada basın toplantısı yapmamız ne kadar yakışık alırdı, yakışık almazdı, siyasette böyle bir yöntem yok. Ana muhalefet partisinin genel başkanı, devletin birtakım kurumlarının önüne gidip orada da insanları tehdit edecek şekilde bunu yapabilme kabiliyetine sahip olmamalıdır. Bunun adına sivil itaatsizliği harekete geçirmek denir. Toplumu tahrik etmek, kamu düzenini ortadan kaldırmak denir. Herkes kendine yakışanı yapıyor. Dün de Canan Kaftancıoğlu mahkeme kararını tanımayacağını söylüyor. Benim hoşuma gidiyor. Allah'a hamdolsun CHP'nin gerçek yüzü bir Canan Kaftancıoğlu yüzü olarak ortaya çıktı Biz bunu yüzlerce defa anlatsak, devlete katil diyen, bütün kutsallarımıza hakaret eden. Ne güzel oldu. Bir insan kendi kendine bunu yapar mı, ne güzel. Dinimize hakaret eden, bu ülkenin devlet başkanına hakaret eden, bütün kutsallarımızı ayaklarının altına alan, devlete 'katil' diyen bir anlayışa hukuk kendi içerisinde bir karar verdi diye, hepsini aynı noktaya topladı, hepsini aynı fikrin etrafına getirdi. Masa 6'lı masa değil, masa 'Canan masası' oldu. Atatürk Havalimanı arkadaşlar, İstanbul'da ulaşımı bir gün son 5 yılda yapılanları kaldıralım, İstanbul bir gün kullanmasın, İstanbul bu noktada tır trafiğinden girilmez çıkılmaz hale gelir. İstanbul Havalimanı dünyanın en büyük havalimanı, en modern havalimanı, unutuyorsunuz ya. İstanbul'da hiçbir şey yapıldığı yok. Atatürk Havalimanı hem millet bahçesi olacak, hem de birtakım uçuşlara müsaade edecek. İstanbul trafiği keşmekeş olur, sabah işine gidemez, akşam evine gelemez. 'İstemezük' zihniyeti var. Bu zihniyetin sebebi İnönü'dür" dedi.



"PKK, PYD, DHKP-C VE DEAŞ ARASINDA EŞANLILIKLAR GÖRDÜĞÜM ÇOK OLUYOR"



Bakan Soylu, canlı bomba yakalamalarına ilişkin, "6-7 ay önce Çorum'da önemli belgeler yakaladık, Onu yakaladığımız başka belgeler ile birleştirerek birbirine okutturduk. Çok önemli operasyonlar hazırladılar. 3-4 aydır, bizzat 112in üzerinde canlı bomba eylemi yapacak, yapmaya karar vermiş terörist olarak nitelendireceğimiz eylemleri gerçekleştirecek kişileri yakaladık. Şöyle bir durum var. PKK, PYD, DHKP-C ve DEAŞ arasında eşanlılıklar gördüğüm çok oluyor. Sanki aynı işleri yanı yöntemler, aynı zaman dilimi içinde yapmak üzere birbirleri ile ilgili kararlaştırılmış bir adımı gerçekleştiriyorlar. Terör örgütlerinin bir karar vericisi var DEŞA'a diyor ki sen bunu yap, diğerine diyor ki sen bunu yap. Aynı zamanda eş zamanda bunu sağlayabilecek bir adımı gerçekleştirmek için hareket halline geçebiliyorlar. DEAŞ konusunda çok önemli çalışmaları sürdürmeye devam ediyoruz" dedi.



Bakan Soylu, toplantının ardından hassas burunlu dedektör köpekler ile fotoğraf çekildi.

