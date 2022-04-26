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HDP'li Ömer Öcalan hakkında soruşturma başlatıldı! Katıldığı programda Türkiye'yi hedef almıştı

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Giriş Tarihi: 26.04.2022 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022
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HDP’li Ömer Öcalan hakkında soruşturma başlatıldı! Katıldığı programda Türkiye’yi hedef almıştı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan hakkında bir televizyon programında sarf ettiği sözlere ilişkin soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan hakkında bir televizyon programında sarf ettiği sözlere ilişkin soruşturma başlattı.

"TÜRKİYE'NİN ÖMRÜ UZUN DEĞİL"

Edinilen bilgiye göre, Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, Öcalan'ın bir televizyon programında "Türkiye'nin ömrü uzun değil." şeklindeki açıklamaları nedeniyle resen soruşturma başlattı.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİ AŞAĞILAMA SUÇU

Soruşturma, Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi kapsamında Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçundan yürütülüyor.

"İSTANBUL DA BİZİM İÇİN KÜRDİSTAN'DIR"

PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın HDP'li yeğeni Ömer Öcalan "Kürtlerin yaşadığı en büyük kent İstanbul'dur. İstanbul da bizim için 'Kürdistan'dır." demişti.

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