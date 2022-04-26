HDP’li Ömer Öcalan hakkında soruşturma başlatıldı! Katıldığı programda Türkiye’yi hedef almıştı

"İSTANBUL DA BİZİM İÇİN KÜRDİSTAN'DIR"

PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın HDP'li yeğeni Ömer Öcalan "Kürtlerin yaşadığı en büyük kent İstanbul'dur. İstanbul da bizim için 'Kürdistan'dır." demişti.