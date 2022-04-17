Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan önemli mesaj! Türkiye artık küresel bir güç

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yangın bizim etrafımızdaysa bunu söndürmek için herkesten önce bize görev düşüyor. Çünkü biz Türkiye olarak sadece bölgesel bir güç değiliz. Türkiye artık küresel bir güç" dedi.

Sinop'da çeşitli programlara katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iftarda Atatürk Spor Salonu'nda vatandaşlarla bir araya geldi. İftar sonrası konuşma yapan Çavuşoğlu, Cumhuriyet tarihinde Sinop'a gelen ilk Dışişleri Bakanı olduğunu belirtirken, yoğun kalabalığın kendisini duygulandırdığını söyledi.