Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan önemli mesaj! Türkiye artık küresel bir güç

"HER KRİZ FIRSATI DA BERABERİNDE GETİRİR"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin farklı bir noktaya evrildiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Zorluklar var mı? Var ve olacak. Bugün tüm dünyada zorluklar var. Mazeret olsun diye söylemiyoruz. Tüm dünyada enflasyon var mı? Var. Tedarik zinvirlerinde sıkıntı var mı? Var. Bu sıkıntılar şimdi Ukrayna savaşıyla beraber farklı bir boyut kazandı. Ama her kriz fırsatı da beraberinde getirir. Bir tarafta var olan krizleri çözmeye çalışıyoruz, bir taraftan da önümüze çıkan fırsatları da ülkemiz ve milletimiz için değerlerdirmeye çalışıyoruz. Bunun adı fırsatçılıksa fırsatçılık. Biz başkalarının kötülüğünden medet uman bir millet değiliz. Tam tersi, insani dış politilamızla tüm mazlumlara da yardım eden bir milletiz. İşte Ukrayna savaşında da aynı anlayışla bu savaşın bir an önce sonlandırılması için çaba sarfediyoruz. Neden her iki lider, her iki ülke sadece Recep Tayyip Erdoğan'ın arabulucuğunu kabul ediyor? Çünkü biz ilkeli davranıyoruz. Çünkü biz ilişkilerimizi herkesle en iyi şekilde yürütmek istiyoruz. Dengeli ve adaletli davranıyoruz. Doğruyu söylüyoruz" dedi.