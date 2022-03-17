Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile görüştü: Ateşkes umudumuz arttı
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna ziyareti neticesinde ateşkes umutlarının biraz daha arttığını belirterek, en kısa zamanda liderler düzeyinde bir buluşmanın zemininin hazırlanması gerektiğini söyledi. Bakan Çavuşoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımız saat 16'da Putin ile görüşme yaptı." dedi. Başkan Erdoğan, Putin'le telefon görüşmesinde kalıcı bir ateşkesin ilan edilmesi halinde uzun soluklu çözümün yolunun açılacağını belirtti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ise, "Türkiye'yi garantör olmasını istediğimiz ülkeler arasında görüyoruz." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin başından beri bu süreçte ilkeli bir tutum sergilediğini aktaran Çavuşoğlu, her iki ülkeyle de diyalogu olan bir ülke olarak savaşın durdurulması yönünde samimi çabalar sarf ettiğini söyledi.
Moskova'da gündeme gelen konular ve edinilen izlenimler hakkında Dmitro Kuleba'ya bugün bilgi verdiklerini ifade eden Çavuşoğlu, en kısa zamanda liderler düzeyinde bir buluşmanın zemininin de hazırlanması gerektiğini aktardı.
Çavuşoğlu, "Bu iki ziyaretim neticesinde savaşlarla ilgili kesin bir şey söylemek zor olur ama ateşkes umudumuz biraz daha artmıştır. Yakınlaşma olduğunu gördüğümüz konularda bir anlaşma zemini olursa iki liderin bir araya gelme olasılığı var" dedi.
Çavuşoğlu'nun Kuleba görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamaların satır başları ise şöyle oldu:
"İnsanların ülkelerini terk ettiğini gördük. Bu savaşın durdurulması akan gözyaşı ve kanın durdurulması gerekiyor. Biz ilk günden beri çabalarımızı sürdürüyoruz. Antalya'da iki bakanı bir araya getirdik. Belarus görüşmeleri sürerken bizim çabalarımız da devam ediyor. Dün Moskova'daydım. Oradaki görüşme hakkında Sayın Kuleba'ya bilgi verdim."
"ERDOĞAN PUTİN İLE KONUŞTU"
"Cumhurbaşkanımız bugün Zelenski'nin ardından Sayın Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye başından beri ilkeli bir tutum sergiledi. Vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştirdik. Ukrayna yönetiminden çok yardım gördük, kendilerine teşekkür ediyoruz."
"TEMENNİMİZ ATEŞKES"
"Temennimiz öncelikle Mariupol ardından Ukrayna genelinde bir ateşkesin tesis edilmesi. Kuleba ve Lavrov'un bir kez daha bir araya getirmekten mutlu oluruz ancak bir an önce liderler düzeyinde bir toplantı olmadı gerek. Bu toplantıya da ev sahipliği yapmak isteriz.
Savaşlar hakkında bir şey demek zor ancak bu görüşmeler sonrası ateşkes umudumuzun arttığını söyleyebiliriz."
İki bakan, Çavuşoğlu'nun açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.
SORU -CEVAP
15 MADDELİK ATEŞKES MUTABAKATI DOĞRU MU?
Dmitro Kuleba:
"Financial Times'ın verdiği bilgi Rusya pozisyonudur, bunu teyit edebilirim. Ukrayna bunu onayladı gibi gösteriyorlar ancak bizim önceliğimiz güvenlik. Ukrayna BMGK zirvesi konusunda teşebbüste bulunuyor. Türkiye'nin Ukrayna konusundaki duruşunu görüyoruz. Önemli adımlar atıyorlar. Türkiye Karadeniz bölgesinde de çok önemli bir rol oynuyor."
Mevlüt Çavuşoğlu:
"Ukrayna'nın bir teklifi oldu. Dün yaptığım temaslarda Rusya'nın buna bir itirazı olmadığını gördüm. Burada önemli olan her iki devletin ve halkının kabul edeceği bir mutabakat sağlanması. İki liderin bir araya gelme ihtimali var. Sayın Zelenski başından beri Putin ile bir araya gelebileceğini belirtti. Dün de söyledik biz ev sahipliği yapmaktan memnun oluruz"
TAHLİYELERDEKİ SON DURUM, TÜRKİYE'NİN TEKLİFİ
Mevlüt Çavuşoğlu:
"Görüşme için bir tarih vermek zor buna liderler karar verecek. Mariupol'de insani ateşkes teklifi Kuleba'dan gelmişti biz de şiddetli bir şekilde desteklemiştik. Ama bugüne kadar bunu sağlayamadık. Rusya insanları çıkarmak istediklerini Ukrayna'nın engellediğini söylüyor. Ukrayna tam tersini söylüyor.
Biz şöyle bir teklifte bulunduk Kızılay gibi Kızılhaç gibi insani kurumlar burada gözlemci olsun 24 saatlik insani ateşkes sağlansın dedik."
Dmitro Kuleba:
Ukrayna her bir anda yeşil koridorların garantisini verebilir. Mariupol'dan insanları çıkarmak istiyoruz ama bizim tarafımızda sorun yok, Rusya tarafında sorun var. Orada bir insani kriz var. Orada şu an bir kabus yaşanıyor. Orayı bir an önce güvenli alana çevirmek için herkesin destek vermesi gerek."
BAYRAKTAR SİHA'LARI
Mevlüt Çavuşoğlu:
"Türkiye ilkeli tavrını sürdürüyor. Bayraktar SİHA'ları Ukrayna tarafından Türkiye'deki bir şirketten alındı. Biz başından beri Ukrayna'nın yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Bayraktar için yapılan şarkı ve kliplerini izledik, iyi tepkiler geldiğini gördük."
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