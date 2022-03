Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile görüştü: Ateşkes umudumuz arttı

Dmitro Kuleba:

Ukrayna her bir anda yeşil koridorların garantisini verebilir. Mariupol'dan insanları çıkarmak istiyoruz ama bizim tarafımızda sorun yok, Rusya tarafında sorun var. Orada bir insani kriz var. Orada şu an bir kabus yaşanıyor. Orayı bir an önce güvenli alana çevirmek için herkesin destek vermesi gerek."