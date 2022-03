Matematik sınıftan çıkıp hayata karışacak

TÜBİTAK ile işbirliği yapılacak. İşte matematiği sevdirmek için yapılacak çalışmalar:

Okullarda matematik atölyeleri kurulacak.

Gezici matematik müzesi açılacak.

TRT ile işbirliği yapılarak matematik çizgi filmleri hazırlanacak.

Okul öncesi ve temel eğitim düzeyindeki çocukları olan velilerin kullanımı için bir uygulama tasarlanacak.

DANSLA, MÜZİKLE ANLATILACAK

"Her an her yerde matematik" hedefi için mesleki gelişim toplulukları oluşturulacak. Bu kapsamda kültürel öğelerin, yerel el sanatlarının içinde matematik işlenecek.

Müzik derslerinde matematik de olacak. Örneğin, fraktal konusu işlenirken müzikle eşleştirme yapılacak, kesirler işlenecek.

Ritim duyusu için matematik, dans ve drama etkinlikleriyle birlikte yapılacak.

Okul-ev çevresinde matematikle bağ kurma çalışmaları yapılacak.

Temel ve orta öğretim için her ay bir "ayın matematik konusu" belirlenecek ve onunla ilgili farklı öğretim yöntemleri belirlenecek.