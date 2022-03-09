Matematik sınıftan çıkıp hayata karışacak
MEB, matematiği korkulan ders olmaktan çıkarmak için seferberlik başlattı. Matematik artık sadece okulda değil, gezici müzelerle, çizgi filmlerle, el sanatlarıyla öğretilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) birçok öğrencinin en çok zorlandığı ders olan matematikle ilgili yeni bir dönem başlatıyor. İlkokuldan liseye kadar tüm kademlerde matematik dersinin daha çok sevilmesi için ülke genelinde bugün seferberlik başlatılıyor.
Öğrencilerin matematiği daha iyi anlaması için gezici müzelerden çizgi filmlere, teknolojiden el sanatlarına kadar birçok alanda çalışmalar yapılacak. Matematik hayatla iç içe olacak. "Her an her yerde matematik" sloganıyla dersin eğlenceli bir hale getirilmesi amaçlanıyor. Çocukların matematiksel düşünme becerisi kazanacağı matematik seferberliği için öğrenci, öğretmen, veli, yönetici, üniversiteler ve diğer tüm paydaşlarla birlikte hareket edilecek.
TÜBİTAK ile işbirliği yapılacak. İşte matematiği sevdirmek için yapılacak çalışmalar:
Okullarda matematik atölyeleri kurulacak.
Gezici matematik müzesi açılacak.
TRT ile işbirliği yapılarak matematik çizgi filmleri hazırlanacak.
Okul öncesi ve temel eğitim düzeyindeki çocukları olan velilerin kullanımı için bir uygulama tasarlanacak.
DANSLA, MÜZİKLE ANLATILACAK
"Her an her yerde matematik" hedefi için mesleki gelişim toplulukları oluşturulacak. Bu kapsamda kültürel öğelerin, yerel el sanatlarının içinde matematik işlenecek.
Müzik derslerinde matematik de olacak. Örneğin, fraktal konusu işlenirken müzikle eşleştirme yapılacak, kesirler işlenecek.
Ritim duyusu için matematik, dans ve drama etkinlikleriyle birlikte yapılacak.
Okul-ev çevresinde matematikle bağ kurma çalışmaları yapılacak.
Temel ve orta öğretim için her ay bir "ayın matematik konusu" belirlenecek ve onunla ilgili farklı öğretim yöntemleri belirlenecek.
TAKVİM HAZIRLANACAK
Öğrencilerin matematik eğitiminde yaşadıkları sorunları dile getirebilecekleri ve çözüm önerileri sunabilecekleri rehber öğretmenler tarafından matematik teşhis toplantıları düzenlenecek.
Matematik tarihinin işleneceği toplantılar yapılacak.
Astronomi takvimine benzer şekilde matematik takvimi hazırlanacak. Takvimdeki sayılarla ilişkili hikâyelerin olduğu, belirli bir tarihte matematikle ilgili bir bilginin yer aldığı bir takvim tasarlanacak.
ÖZER: MATEMATİĞİ SEVMEYEN KALMAYACAK
Milli Eğitim Bakanı Bakan Mahmut Özer, çalışmayla ilgili yaptığı açıklamada matematik dersini sevmeyen hiçbir öğrencinin kalmayacağını belirtmişti. Özer "Matematik derslerine yaklaşımları değiştirmeyi hedefliyoruz. Bu yaklaşımla beraber öğrencilerimizin matematik derslerini sevmelerini ve hayata uygulamalarını hedeflemekteyiz. Projeleri öğrencilerimiz geliştirecek, böylelikle sürekli bir öğrenme içerisinde olacaklardır. Bizlerin amacı matematiği soyut bilgi yığınından kurtarıp, günlük hayata dönüştürerek pratikleştirip kalıcı hale gelmelerini, öğrenmelerini sağlamaktır. Matematik dersi sadece yetenekli öğrencilerin üstesinden geleceği zorunlu bir ders olmaktan çıkmalı, bütün öğrencilerin keyifle günlük hayatta bağlamlaştıracağı bir ders olmalıdır" demişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 9 Mart evde bakım maaşı yattı mı? 2022 Mart ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Güncel lise yayınlandı mı?
- OGM işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? OGM işçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? AÖL sınav sonuçları ne zaman bitiyor?
- Doğalgaz yardım başvuruları ne zaman sonuçlanır? Doğalgaz desteği başvuruları bitti mi?
- Apple ürünlerine zam mı geldi? Apple ürünleri zamlandı mı? Apple fiyatları ne kadar oldu 2022? ıPhone 7,8,11,12,13, Apple Watch...
- The Last Kingdom 5. sezon ne zaman yayınlanacak? The Last Kingdom yeni sezon bugün mü, yarın mı?
- Discord çöktü mü, neden açılmıyor? Discord server status ne demek? Discord update failed, bağlanıyor hatası ne zaman düzelecek?
- Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? Spotify hesabıma neden giriş yapamıyorum? Spotify bir şeyler ters gitti ne demek?
- Survivor kim öldü son dakika? Alpay Kazan kimdir, kaç yaşında? Alpay Kazan neden öldü? İşte sebebi...
- Gürsel Turizm ne zaman işlem görecek? Gürsel Turizm halka arz hisse fiyatı ne kadar? Hisse kodu...
- EK ZAM, EYT, 3600 EK GÖSTERGE, KADRO! Açıklama geldi, detaylar belli oluyor! Maaşlarda değişim yaşanacak
- SGK'ya başvuru yapan yararlanabiliyor! Flaş detay belli oldu, 1800 gün primle emeklilik! Borçlanma imkanı, 10 yıl sigortalı...