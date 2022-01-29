Son dakika: TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya oldu | Erhan Çetinkaya kimdir?
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, TÜİK Başkanlığı görevini yürüten Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer'in yerine Erhan Çetinkaya atandı. Peki, Erhan Çetinkaya kimdir? Detaylar haberimizde...
TÜİK Başkanı Sait Dinçer görevden alındı. Göreve Erhan Çetinkaya getirildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, TÜİK Başkanlığı görevini yürüten Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer'in yerine Erhan Çetinkaya atandı.
ERHAN ÇETİNKAYA KİMDİR?
1981 yılında Malatya'da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Malatya'da tamamladı. Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden 2004 yılında mezun oldu. 2004‑2005 yılları arasında Cybersoft Enformasyon Teknolojileri'nde analist ve proje mühendisi olarak çalıştı. 2005 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda göreve başlayarak 2012 yılına kadar Denetim ve Risk Yönetimi dairelerinde banka denetimi ve bankacılık mevzuatı konularında çalıştı. Daha sonra ABD'de Duke Üniversitesi The Fuqua School of Business'tan MBA (İşletme Yüksek Lisansı) diplomasını alarak 2014 yılında tekrar BDDK'daki görevine döndü. 2015 yılında Risk Yönetimi Daire Başkanı olarak görevlendirildi.
İsviçre'de yer alan Basel Committee on Banking Supervision bünyesindeki çalışma gruplarında Türkiye'yi temsil etti. CFA (Certified Financial Analyst) ve FRM (Financial Risk Manager) sertifikaları sahibi olup Eylül 2017'den Aralık 2019'a kadar Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'de Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmüştür.
20 Aralık 2019 tarihi itibarıyla BDDK Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararda "2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38'inci maddesiyle 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı görevini yürütmek üzere görevlendirilen Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer'in bu görevi sonlandırılmış ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına Erhan Çetinkaya atanmıştır" denildi.
DOÇ. DR. İBRAHİM DEMİR BAŞKAN YARDIMCISI OLARAK ATANDI
Öte yandan, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında açık bulunan başkan yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Doç. Dr. İbrahim Demir atandı.
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