Son dakika: Başkan Erdoğan'dan öğretmenlere müjde! "3600 ek gösterge..."

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan, Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen "81 İlden 81 Öğretmen ile Yemek" programına hitap etti.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Tüm öğretmenlerimize, şahsım, eşim ve milletim adına minnetlerimi sunuyorum. Kıymetli hocalarım şüphesiz hayatta her meslek önemlidir, saygıdeğerdir ancak pek az öğretmenlik kadar insanda derin izler bırakır.

Hepimizin hayatına dokunan, yol gösteren bir öğretmenimiz vardır. Bugün hangi konumda olursak olalım her birimiz üzerimizde hakkı olan bu hocalarımızı sevgi ve saygı ile anıyoruz.

"ÖĞRETMEN SAYIMIZIN YÜZDE 73'Ü BİZİM DÖNEMİMİZDE ARTTI"

Göreve geldiğimizde en önemli mesele alt yapı eksikliğini gidererek okullarımızı çok ileri standartlara kavuşturmaktı, hamdolsun kavuşturduk. Ülkemizin her bir köşesini modern eğitim kurumlarıyla donattık. Mevcut öğretmen sayımızın yüzde 73'ü bizim dönemimizde atandı.Son 19 yılda bütçede en büyük payı eğitime tahsis ettik. 2023'e giderken eğitimde fırsat eşitliğini artıracağız. Ders kitaplarını ücretsiz dağıtarak her sene başında yaşanan kargaşanın önüne geçtik, ailelerimizi büyük bir dertten kurtardık.Mesleki eğitimi çok daha cazip hale getirdik. Öğretmenlerimizin sıkıntılarını kendi sıkıntımız görerek şartları zorlama pahasına gereken her türlü adımı atıyoruz.

ÖĞRETMENLERE MÜJDE

2002 yılında yeni bir öğretmenin maaşı 470 lirayken Temmuz 2021'de bu rakam 5 bin 100 TL'ye yükseldi.

Öğretmenlerimizin haklarını güvence altına alacak bir Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarmak için hazırlıklarımızı tamamladık

Mevcut hakları korunan öğretmenlerimize ilave mali ve sosyal haklar sağlıyoruz.

Öğretmenlerimize 3600 ek gösterge başta olmak üzere sağlayacağımız yeni hakların hayırlı olmasını diliyorum.