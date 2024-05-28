28 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

MHP lideri Devlet Bahçeli'den partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2024 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
ABONE OL
MHP lideri Devlet Bahçeli’den partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar...

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar bulunuyor. Bahçeli yaptığı açıklamada CHP'li İBB yönetimini eleştirerek "İstanbul can çekişmektedir. İstanbul'u yüzüstü bırakanların siyasi yüzsüzlüğü ise yüzlerine vurulacaktır." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör