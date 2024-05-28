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Elçin Sangu'nun annesini gören dönüp bir daha baktı! Gözlerden uzak yaşıyor! "Ablası mı annesi mi?"

Kiralık Aşk dizisinde canlandırdığı Defne karakteriyle hafızalara kazınan Elçin Sangu, son olarak Çöp Adam dizisiyle ekranlarda boy gösterdi. Uzun süredir ortalarda görünmeyen ünlü isim, bu kez takipçilerin 'nereye kayboldun' sorusuna verdiği yanıtla magazin gündemine oturdu. Güzelliğinin yanı sıra başarılı oyunculuğuyla da adından söz ettiren Sangu, hayranları tarafından yakın takibe alındı. Elçin Sangu'nun annesini merak edip araştıranlar, kim olduğunu görünce şaşkına döndü. İşte Elçin Sangu'nun annesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2024 11:17 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 11:17
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Elçin Sangu’nun annesini gören dönüp bir daha baktı! Gözlerden uzak yaşıyor! Ablası mı annesi mi?

'Kiralık Aşk', 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' ve 'Kurt Seyit ve Şura', 'Çöp Adam' gibi önemli yapımlarda yer alan Sangu, geniş bir hayran kitlesine sahip.

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Elçin Sangu’nun annesini gören dönüp bir daha baktı! Gözlerden uzak yaşıyor! Ablası mı annesi mi?

"OYUN OYNUYORUM"

Uzun süredir ortalarda görünmeyen 38 yaşındaki ünlü isim, bu kez takipçilerin 'nereye kayboldun' sorusuna cevap vermesiyle adından söz ettirdi. Bilgisayar oyunu oynadığı açıklayan Sangu, 516.7 bin takipçisi bulunan X (Twitter) hesabından "Nereye kayboldun, sesin çıkmıyor' diyorlar! 'Baldur's Gate' oynuyorum. Evet, oynamayan bilmez" mesajını yazdı.

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Elçin Sangu’nun annesini gören dönüp bir daha baktı! Gözlerden uzak yaşıyor! Ablası mı annesi mi?

Diğer yandan hayranları tarafından yakın takibe alınan güzel isim, annesiyle gündem oldu. Sangu'nun annesi Müyesser Ses'i görenler adeta şaştı kaldı.

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Elçin Sangu’nun annesini gören dönüp bir daha baktı! Gözlerden uzak yaşıyor! Ablası mı annesi mi?

İkiliyi yan yana gören takipçileri, 'Güzellik genetik', 'Annesi mi ablası mı?', 'Gencecik anne' gibi yorumlarda bulundu.

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Elçin Sangu’nun annesini gören dönüp bir daha baktı! Gözlerden uzak yaşıyor! Ablası mı annesi mi?

İşte Elçin Sangu başta olmak üzere ünlülerin anneleri...