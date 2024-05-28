Elçin Sangu'nun annesini gören dönüp bir daha baktı! Gözlerden uzak yaşıyor! "Ablası mı annesi mi?"

Kiralık Aşk dizisinde canlandırdığı Defne karakteriyle hafızalara kazınan Elçin Sangu, son olarak Çöp Adam dizisiyle ekranlarda boy gösterdi. Uzun süredir ortalarda görünmeyen ünlü isim, bu kez takipçilerin 'nereye kayboldun' sorusuna verdiği yanıtla magazin gündemine oturdu. Güzelliğinin yanı sıra başarılı oyunculuğuyla da adından söz ettiren Sangu, hayranları tarafından yakın takibe alındı. Elçin Sangu'nun annesini merak edip araştıranlar, kim olduğunu görünce şaşkına döndü. İşte Elçin Sangu'nun annesi...