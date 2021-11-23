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SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan canlı yayında "3600 ek gösterge" müjdesi

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Giriş: 23.11.2021 21:20
Güncelleme:23.11.2021 21:23
SON DAKİKA HABERİ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Öğretmenler Günü Münasebetiyle 81 İlden 81 Öğretmen ile Yemek programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, öğretmenlere müjde vererek "3600 ek gösterge başta olmak üzere yeni haklar hayırlı olsun" dedi. İşte o açıklamalar...

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