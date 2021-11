AK Parti 19 yıldır durmadan çalışıyor! Ülke sevdasıyla 81 ilin her karışına hizmet

Sabah'ta yer alan habere göre AK Parti, iktidarda 19 yıldır adalet ve kalkınmanın mücadelesini kararlılıkla ve dimdik ayakta sürdürüyor. 19 yılda postmodern darbe teşebbüsünden emniyet ve yargı darbelerine, sokak olaylarıyla hükümeti düşürme tezgâhından FETÖ'cü hainlerin askeri darbe kalkışmasına kadar her türlü karanlık olayı püskürten AK Parti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sadece millete yaslanarak ve milletin hislerine tercüman olarak bugünlere geldi. 19 yılda eğitimden sağlığa, toplu konuttan ulaştırmaya, milli teknolojiden savunma sanayiine kadar her alanda gıpta edilen bir Türkiye tablosu ortaya çıktı. Cumhuriyet tarihinde 79 yılda yapılan yatırımların 3 katı gerçekleştirildi. Sağlıktan eğitime, ulaşımdan savunmaya, kültür- sanattan ekonomiye kadar her alanda devrim niteliğinde eserlere imza atıldı.