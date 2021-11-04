AK Parti 19 yıldır durmadan çalışıyor! Ülke sevdasıyla 81 ilin her karışına hizmet

AK PARTİ KAPSAYICI SİYASETİN ADIDIR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada "Partimiz kurulduğu günden beri her bir vatandaşımızın umutlarını ve hayallerini ifade ettiği, kendine yer bulabildiği büyük bir çatı olmuş, bu noktada etnik, dini, mezhebi herhangi bir ayrım gözetilmemiştir. AK Parti, bu kapsayıcı siyasetin adıdır" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ise şunları söyledi: "3 Kasım seçiminden 2 gün önce AK Parti hakkında açılmış olan kapatma davasının Anayasa Mahkemesi tarafından ilk müzakeresi yapıldı. Bunun amacı halkı etkilemekti. Millet bunların hiçbirini dikkate almadı. Kendi bağrından çıktığına inandığı, desenini kendisinin oluşturduğu, hamurunu kendisinin yoğurduğu, rengini aziz milletimizin bezediği AK Parti'yi iktidara taşıdı.