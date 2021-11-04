AK Parti 19 yıldır durmadan çalışıyor! Ülke sevdasıyla 81 ilin her karışına hizmet
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar önce ülkenin her karışını gezerek başladığı çalışma aşkı hiç bitmeden devam ediyor. 19 yıldır ülke sevdasıyla çalışan Başkan Erdoğan Türkiye'nin geleceği için onlarca dünya çapında ses getiren projeye imza attı. Başkan Erdoğan aynı zamanda Türkiye düşmanlarının, darbelerden sokak eylemlerine, ekonomik yaptırımlardan teröre kadar birçok engelleme girişimini de bertaraf etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sırasında Siirt'te Ziya Gökalp'in "Asker Duası" isimli şiirini okuması nedeniyle 1999'da 10 ay hapse mahkûm edilen ve siyasi yasaklı olan Erdoğan, Pınarhisar Cezaevi'nden tahliye olduktan sonra çalışmalara başladı.
Bu süreçte Türkiye'yi dolaşan, il, ilçe ve köylerde vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan liderliğindeki "Erdemliler Hareketi", 14 Ağustos 2001'de "AK Parti" adıyla siyaset sahnesine çıktı. AK Parti, siyasi yasaklı olan Genel Başkan Erdoğan'ın aday olamadığı 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde yüzde 34.28 oy alarak tek başına hükümet kuracak çoğunluğu elde etti. Bundan sonraki süreçte, siyasi yasağının kaldırılmasıyla Erdoğan liderliğinde yol almaya devam eden AK Parti, kesintisiz iktidar sürecinde 19. yılına girdi.
Sabah'ta yer alan habere göre AK Parti, iktidarda 19 yıldır adalet ve kalkınmanın mücadelesini kararlılıkla ve dimdik ayakta sürdürüyor. 19 yılda postmodern darbe teşebbüsünden emniyet ve yargı darbelerine, sokak olaylarıyla hükümeti düşürme tezgâhından FETÖ'cü hainlerin askeri darbe kalkışmasına kadar her türlü karanlık olayı püskürten AK Parti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sadece millete yaslanarak ve milletin hislerine tercüman olarak bugünlere geldi. 19 yılda eğitimden sağlığa, toplu konuttan ulaştırmaya, milli teknolojiden savunma sanayiine kadar her alanda gıpta edilen bir Türkiye tablosu ortaya çıktı. Cumhuriyet tarihinde 79 yılda yapılan yatırımların 3 katı gerçekleştirildi. Sağlıktan eğitime, ulaşımdan savunmaya, kültür- sanattan ekonomiye kadar her alanda devrim niteliğinde eserlere imza atıldı.
AK PARTİ KAPSAYICI SİYASETİN ADIDIR
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada "Partimiz kurulduğu günden beri her bir vatandaşımızın umutlarını ve hayallerini ifade ettiği, kendine yer bulabildiği büyük bir çatı olmuş, bu noktada etnik, dini, mezhebi herhangi bir ayrım gözetilmemiştir. AK Parti, bu kapsayıcı siyasetin adıdır" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ise şunları söyledi: "3 Kasım seçiminden 2 gün önce AK Parti hakkında açılmış olan kapatma davasının Anayasa Mahkemesi tarafından ilk müzakeresi yapıldı. Bunun amacı halkı etkilemekti. Millet bunların hiçbirini dikkate almadı. Kendi bağrından çıktığına inandığı, desenini kendisinin oluşturduğu, hamurunu kendisinin yoğurduğu, rengini aziz milletimizin bezediği AK Parti'yi iktidara taşıdı.
PARMAKLA GÖSTERİLEN PROJELERE İMZA ATILDI
Savunma sanayiinin millileştirilmesi yönünde büyük adımlar atılırken, bu kapsamda milli savaş gemisi (MİLGEM), Atak helikopteri, eğitim uçağı Hürkuş, modern piyade tüfeği, milli tank Altay, Anka, yerli İHA'lar, SİHA'lar, TİHA'lar, uzun ve orta menzilli tanksavar füze sistemleri gibi projeler hayata geçirildi. Asya ve Avrupa'yı deniz altından birbirine bağlayan 150 yıllık rüya Marmaray hizmete açıldı. Türkiye ilk kez hızlı trenle tanıştı. Türkiye'nin dört bir yanına bölünmüş yollar yapıldı. Marmaray'a kardeş Avrasya Tüneli açıldı.
İstanbul boğazına 3'üncü köprü Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul-İzmir Otoyolu, Osmangazi Köprüsü hizmete girdi. 150 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyüğü olan İstanbul Havalimanı'nın ilk etabı açıldı. Birçok ilde şehir hastaneleri açıldı. Artvin'de Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise çift eğrilikli ince kemer baraj kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali hizmete girmek üzere. Rize'de kuzey ile güneyi birbirine bağlayan Ovit Tüneli tamamlandı.
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