Osman Kavala skandalının perde arkası! 10 büyükelçiden çocukça bahaneler

DİPLOMATİK BAŞARI: Başkan Erdoğan'ın, "İstenmeyen adam ilan edilmeleri talimatını verdim" demesinin ardından Dışişleri Bakanlığı'na ilk telefon Brüksel'den geldi. AB Komisyonu ile Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilciliği, krizin derinleşmemesi için ne yapılabileceğini sordu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bakan yardımcıları Sedat Önal, Faruk Kaymakcı ve Yavuz Selim Kıran'la acil toplantı yaptı. Toplantıda daha önce hazırlanan "istenmeyen adam ilanı dosyaları" gözden geçirildi. Toplantıda Çavuşoğlu, "Bu, egemenlik haklarımızla ilgili bir konu. Cumhurbaşkanımızın sözlerini kesinlikle havada bırakamayız" ifadesini kullanırken, alternatif diplomatik seçeneklerin de tartışılması için zemin hazırladı. Diplomatik misyon şeflerinin, telaşla telefonlar ederek "Ne yapabiliriz?" diye sorduğu da kayıtlara geçti. Acil toplantıda alınan karar çerçevesinde muhataplarla iletişime geçilerek skandal bildirinin, yine 10 ülke açıklaması ile geri alınması açık bir dille anlatıldı.