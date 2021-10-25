10 büyükelçinin arkasındaki güç kim? Türkiye’de neyi hedefliyorlar?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10 ülkenin büyükelçisinin Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısına çok sert tepki göstermişti. Başkan Erdoğan’ın “İstenmeyen adam ilan edilecekler” sözleri dünyada geniş yankı buldu. New York Times gazetesi, "Kavala" çağrısı arkasındaki gücün ABD yönetimi olduğunu yazdı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Levent Ersin Orallı ve İstanbul Aydın Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Uzmanı Filiz Katman değerlendirdi.
Uzmanı Filiz Katman'ın canlı yayında öne çıkan ifadeleri
"Ulus devletlerin oluşum süreciyle beraber kendi iç siyasetlerinde özgür oldukları tanınmamla beraber kabul edilmiş oluyordu. Bunun için elçilik açma önemli göstergelerden biri. Elçiler ülkelerinin temsilcisi olarak iç işlerine müdahale etmeyecek şekilde hareket etmeleri Viyana sözleşmesinde belirtiliyor. Bunu aşan durumlarda farklı yöntemler uygulanabilir. Diğer ülkelerde benzer süreçler işledi. Türkiye'de kendi iç işlerine müdahale olarak gördüğü bir duruma tepki gösteriyor. Ortada büyükelçilerin yaptığı gayri hukuki bir durum var.
Yaptıkları adaletli bir yargılamasının önünde geçiyor aynı zaman başka amcaları taşıyor gibi duruyor. Burada ülkelere baktığımız zaman İngiltere'nin etkisi altında ülkeler var ve bunu İngiltere olarak da okumak gerekir. ABD'nin Yunanistan ile anlaşmaları ve buraya yaptığı askeri yığınağı gayet iyi biliyoruz.
Suriye ve Irak'taki durumu gayet yakından biliyoruz. Doğu Akdeniz'de de bir yapı oluşturmaya çalışıyor. Türkiye bu durumu kırdı ve dolayısıyla bunu çevrelemenin bir parçası olarak okumak gerekiyor. Buradan hareketle bahsedilen ülkelere bakıldığı zaman olayı İngiltere olarak okumak daha doğru olacaktır.
ABD Başkan adayları seçim kampanyaları için fon kullanılır. Bu fona destek sağlayan lobiler vardır. Bu isimler seçildikten sonra bu lobilere diyet öderler. Şu anda aslında Biden'ın yaptığı budur ve bunun Obama döneminin mirası olduğunu da unutmayalım. Burada Ermeni, Rum lobileri ve FETÖ yapılanması değerlendirmek gerekiyor yapılan işlerde."
Yardımcısı Dr. Levent Ersin Orallı'nın açıklamaları:
"Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı görüşmeyi çok önemsiyorum. Aslında bakarsanız Devlet Başkanı'nın yanı sıra muhalefetin de top yekün seferberlik ilan etmesini bekliyorum bu konuda. Şubat ayında ABD büyükelçisi bunu söylemişti. Burada anayasamızın 9 maddesine aykırı hareket ederek Türk yargısın a müdahale etmişti.
Belli ki tek başına yaptığı müdahale yetersiz oldu ve 8 ay sonra kendisi o yavru büyükelçilerini toplayarak bu açıklamayı yaptılar. Büyükelçiler oldukları ülkenin menfaatlerine aykırı durum sergiliyorlarsa artık o devletin onu daha fazla misafir etmesini beklemek artık züldür.
AİHM maddelerine göre hiçbir ifade özgürlüğü o devletin varlığını, bölünmez bütünlüğünü zedeleyecek şekilde kullanılamaz."
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