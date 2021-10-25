10 büyükelçinin arkasındaki güç kim? Türkiye’de neyi hedefliyorlar?

Uzmanı Filiz Katman'ın canlı yayında öne çıkan ifadeleri

"Ulus devletlerin oluşum süreciyle beraber kendi iç siyasetlerinde özgür oldukları tanınmamla beraber kabul edilmiş oluyordu. Bunun için elçilik açma önemli göstergelerden biri. Elçiler ülkelerinin temsilcisi olarak iç işlerine müdahale etmeyecek şekilde hareket etmeleri Viyana sözleşmesinde belirtiliyor. Bunu aşan durumlarda farklı yöntemler uygulanabilir. Diğer ülkelerde benzer süreçler işledi. Türkiye'de kendi iç işlerine müdahale olarak gördüğü bir duruma tepki gösteriyor. Ortada büyükelçilerin yaptığı gayri hukuki bir durum var.