Son dakika: "Osman Kavala" bildirisine imza atan büyükelçilerden geri adım! Türkiye olumlu karşıladı

"DERS OLARAK OKUTULACAK"

Müderrisoğlu, "Cumhurbaşkanının kararlı duruşu, Türk diplomasisinin akılcı ve rasyonel çözüm üretme kabiliyetiyle önemli bir aşamaya geldi. Türkiye'nin içişlerine karışmıyoruz yanlış anlaşıldık şeklinde geri adım olarak yorumlanabilir. Büyükelçilerin görev sorumluluk ve sınırlarını hatırlamaları ve doğal sınırlarına çekilmeleri tabiri caizse hadlerini bilmeleri bakımından da son 48 saat ders olarak okutulacak." dedi.

Türk Her Yerde Platformu Başkanı Mustafa Tanyeri: ABD'de Türkiye'nin bu büyükelçileri sınır dışı etmeye hazırlandığına dair açıklamalar çıkmaya başlamıştı. Bu geri adım benim açımdan beklenen bir şey. Trump'ın danışmanı ile bir görüşmem oldu. Orada Türkiye'nin göz ardı edilemez bir ülke olduğunun altını çizmişti. Büyükelçiler tarafından yapılan bu skandal açıklama aslında çok düşünülmeden yapılmış bir açıklama. Zaman geçtikçe Türkiye'nin bu tarz açıklamalarla yola getirilemeyeceğini anlamış oldular. ABD'nin bu açıklamayı ilk olarak yapması ABD'nin Türkiye'yi vazgeçilmez olarak gördüğünü ispat etti. Böylece Türkiye dünya içerisindeki yerinin önemine varması gerekir.

SKANDAL KAVALA ÇAĞRISI

Türkiye'nin önünü kesme projesi olan Gezi kalkışması ve eli kanlı terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz Darbe girişiminde oynadığı rollerle bilinen ve tutuklu olan Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala için ABD öncülüğündeki yabancı ülkelerden skandal bir çağrı yapıldı.

Toplam 10 ülke tarafından yapıldığı belirtilen tehditvari bir açıklamada, "Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye'ye çağrıda bulunuyoruz." ifadeleri yer aldı.