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MİT'in enselediği Mossad ajanının hedefinde Filistinli Alimler Birliği üyesi vardı

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 27.10.2021
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MİT’in enselediği Mossad ajanının hedefinde Filistinli Alimler Birliği üyesi vardı

Son dakika haberine göre: Türkiye'de İsrail adına casusluk faaliyeti yürüten 15 kişi MİT'in bir yıllık takibinin ardından yakalandı. 15 kişiden oluşan ve 5 ayrı hücreye bölünen Arap asıllı casuslar arasında yer alan A.R.A. isimli ajanın faaliyetleri dikkat çekti.

Güvenlik birimleri, kendisine yönelik suikast girişimi olabileceği ihtimalini değerlendirmeye alarak Hasan'ı ikaz etti. A.R.A. isimli ajan, Almanya'nın Düsseldorf kentinde yaşayan Mossad'ın 'case officer' olarak bilinen saha elemanı A.Z.'ye bağlıydı. 2019'dan beri A.Z.'ye bilgi sağlıyordu. A.Z. isimli Mossad yetkilisi, geçen yıl ekimde A.R.A. isimli ajandan bir isim hakkında biyografik istihbarat çalışması yapması talimatı verdi. Hatta bu isimle temasa geçip yakınlık kurmasını istedi. Bu isim 'Filistinli Âlimler Birliği' ve 'Miraç Kültür Derneği' üyesi A. Hasan'dı. Talimat üzerine harekete geçen A.R.A., İstanbul'da ikamet eden A. Hasan'ı araştırmaya koyuldu.



KONTRATINI BİLE GÖNDERMİŞ
Hasan'ın güncel durumu, kişisel bilgileri, konakladığı evin adresi, kira kontratı, Lübnan'a yapacağı seyahat ve orada yapacağı konaklamaları dahil temin ederek A.Z. isimli Mossad yöneticisine gönderdi. A.R.A.'nın ayrıca Hasan'ın ailesinin pasaport bilgilerini de A.Z.'ye gönderdiği ortaya çıkarken, Hasan'la yakınlık kurmaya çalıştığı da belirlendi. Elde ettiği ve yurt dışındaki Mossad ajanına gönderdiği bu bilgiler karşılığında binlerce dolar aldığı saptandı.

ULUSLARARASI ŞEBEKENİN BAŞINDA KİM VAR?

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, geçtiğimiz günlerde MİT'in gerçekleştirdiği Mossad operasyonuna ilişkin önemli detayları vermişti.

Nazif Karaman'ın açıklamaları şu şekilde:

Cemal Kaşıkçı cinayetinde bir dublör vardı di mi? Bu dublör neden vardı? İşi Türkiye'nin, Recep Tayyip Erdoğan'ın üstüne yıkmak için vardı. Amerika'da yaşayan, Washington Post'ta yazan çok ünlü bir sünni gazeteci Türkiye'ye geldi. Türkiye'de Levent gibi bir yerde ortadan kayboldu. Suudiler diyecekti ki 'adam çıktı gitti.' Dublörün görevi meseleyi Türkiye'nin üstüne yıkmaktı. Filistinli Alimler Birliği'nin çocuklarının pasaportlarını, ev adreslerini temin etmişlerdi. Niye temin ettiler?

TÜRKİYE'DE GÖRÜŞMEMEYİ TERCİH EDİYORLAR

Zürih ve Almanya'daki Mossadçılar hücrelerin başı olan kişiler. Diğer 12 kişi bunlara bağlı olarak çalışıyor. Bunlarla ne yapıyorlar? İstanbul'dan Kenya'ya çağırıyorlar, Kenya'da görüşüyorlar. İstanbul'dan İsrail'e çağırıyorlar, İsrail'de görüşüyorlar. Romanya'da, Hırvatistan'da, İsviçre'de görüşüyorlar. Yani Türkiye'de görüşmeyi çok az yapıyorlar. Önemli görevlerde misal Kenya'ya çağırıyorlar ve Nairobi'nin en lüks otelinde bir oda kiralıyorlar. Orada görüşmeler sağlanıyor.

Filistin Alimler Birliği'nin çocuklarının bilgilerini istediler ya bunu İstanbul'da almıyorlar, Zürih'e çağırıyorlar.

Milli İstihbarat Teşkilatının Türkiye'de casusluk faaliyeti yürüten Mossad bağlantılı ajanlara yönelik operasyonuna "Muteni operasyonu" adını verdiği öğrenildi. Operasyonla ilgili detaylar da ortaya çıktı. Yurt dışında yaşayan İsrail pasaportlu Mossad mensubu Ahmad Zahid tarafından Filistin ve Suriye uyruklu 15 zanlının istihbarı faaliyetlerde kullanıldığı ortaya çıktı. Zanlıların Mossad'ın kaynaklarına para transferi yaptığı ve ülkemize yönelik bilgi teminine dair faaliyetlerde bulunduğu belirlendi.

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