MİT’in enselediği Mossad ajanının hedefinde Filistinli Alimler Birliği üyesi vardı

Nazif Karaman'ın açıklamaları şu şekilde:

Cemal Kaşıkçı cinayetinde bir dublör vardı di mi? Bu dublör neden vardı? İşi Türkiye'nin, Recep Tayyip Erdoğan'ın üstüne yıkmak için vardı. Amerika'da yaşayan, Washington Post'ta yazan çok ünlü bir sünni gazeteci Türkiye'ye geldi. Türkiye'de Levent gibi bir yerde ortadan kayboldu. Suudiler diyecekti ki 'adam çıktı gitti.' Dublörün görevi meseleyi Türkiye'nin üstüne yıkmaktı. Filistinli Alimler Birliği'nin çocuklarının pasaportlarını, ev adreslerini temin etmişlerdi. Niye temin ettiler?