27 Ekim 2021, Çarşamba
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Büyükelçiler bildirisi nasıl hazırlandı? Diplomatik başarının perde arkası
Gezi davasından tutuklu Osman Kavala'nın serbest bırakılması için Türkiye'nin iç işlerine müdahaleye kalkışan ve bu amaçla skandal bir bildiriye imza atan 10 büyükelçinin geri adım atma sürecinde neler yaşandı? Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu diplomasi koridorlarında yaşananları anlattı.