Başkan Erdoğan'ın Osman Kavala çıkışı ABD medyasında! 10 büyükelçi çağrısının arkasında kim var?
Osman Kavala’ya ilişkin 10 büyükelçiden gelen açıklamanın ardından Başkan Erdoğan'ın çıkışı ABD medyasında büyük yankı buldu. Başkan Erdoğan'ın olaya ilişkin açıklamalarını manşete taşıyan New York Times, 10 büyükelçilikten gelen Kavala çağrısının ardında kimin olduğunu da paylaştı.
Geçtiğimiz günlerde, Gezi olayları ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi davasında yargılanan iş adamı Osman Kavala'ya ilişkin bildiri yayınlayan ABD Büyükelçiliği'ne tepki giderek artıyor. 18 Ekim'de Almanya, ABD, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçileri ortak bir açıklama yayınlayarak "Kavala'yı serbest bırakın" çağrısında bulunmuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SERT ÇIKIŞ
10 büyükelçiden gelen bu skandal Kavala çağrısının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, oldukça sert bir çıkışta bulundu.
Eskişehir'de yaptığı konuşmada, büyükelçilerden gelen hadsiz çağrıya yanıt veren Başkan Erdoğan, "Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi. 10 büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığı'na geliyor. Bu nasıl terbiyesizliktir, siz burayı neresi zannediyorsunuz ya? Burası Türkiye, Türkiye. Burası bir kabile devleti değil, anlı şanlı Türkiye. Burada Dışişleri'ne gelip de talimat veremezsiniz. Ben Dışişleri Bakanıma talimatı verdim, ne yapması gerektiğini söyledim. Bunların bir an önce istenmeyen adam ilan edilmesini halledeceksiniz dedim. Türkiye'yi anlayacaksınız, bileceksiniz. Anlamadığınız gün terk edeceksiniz." ifadelerini kullandı.
"ARKASINDA BIDEN YÖNETİMİ VAR"
Başkan Erdoğan'ın sert çıkışı ise dünya basınında geniş yankı buldu. Çıkan büyükelçi krizinden sonra konuya ilişkin geniş bir analiz yayınlayan ABD'li New York Times gazetesi, Başkan Erdoğan'ın tepkisinin yanı sıra büyükelçilerden gelen Kavala çağrısının perde arkasına ilişkin de açıklamalara yer verdi.
ARKASINDA BIDEN HÜKÜMETİ VAR
New York Times'ta Carlotta Gall imzasıyla yayınlanan haberde, 10 büyükelçilikten gelen Kavala çağrısının ardında ABD Başkanı Joe Biden hükümetinin olduğu ifadeleri yer aldı. Call imzalı analizde, 'istenmeyen kişi' ilan edilmenin, ev sahibi ülkeyi terk etme gerekliliği taşıdığı yorumunda bulunuldu.
BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR
Erdoğan'ın sert çıkışının, ABD'ye yönelik taviz vermeden sürdürdüğü dış politikasının bir sonucu olduğuna yönelik yorumların yer aldığı haberde büyükelçilere ayrılmaları için net bir süre verilmediği ve gerçekten sınır dışı edilip edilmeyeceklerinin belirsizliğini koruduğu da yer aldı.
YAPMADIKLARI GÜN GİDECEKLER
Erdoğan'ın, ABD'nin itirazlarına rağmen Rusya'ya izlediği S-400 anlaşmasında geri adım atmadığının belirtildiği haberde, Başkan Erdoğan'ın, diplomatlar için yaptığı "Türkiye'yi bilmeli ve anlamalılar. Bunu yapmadıkları gün gidecekler" açıklaması öne çıkarıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB 6 bin 132 personel alımı başvuru ekranı! 2021 MEB personel alımı başvuru nasıl yapılır?
- Binlerce memuru sevindiren haber! Sözleşmeli memurlara 4/A kadrosu geliyor! 3600 ek göstergeyle hangi memurlar kadroya geçecek?
- Kasım ara tatil ne zaman, hangi gün? 2021 Kasım ara tatil ayın kaçında?
- Faiz oranları güncelleniyor! 3 ay geri ödemesiz nakit para! Tüm bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları!
- 29 Ekim kaç gün tatil? 29 Ekim 4 gün tatil mi? 28 Ekim Perşembe tatil mi?
- Yeni yasaklar gelecek mi? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kısıtlama olacak mı?
- Vakıfbank'tan 105-110-130 bin TL'ye araç satışı! İlk teklifi vermek için acele edin! Kapış kapış gidiyor...
- Maaşı yükseltme formülü! Erkenden yapanların yüzü gülüyor! Emekli maaşında 3'lü hesap!
- Manchester Utd. Liverpool maçı hangi kanalda? Manchester United Liverpool maçı canlı izleme yolları!
- Barcelona Real Madrid maçı saat kaçta? 24 Ekim El Clasico Barcelona Real Madrid hangi kanalda?
- Diriliş Ertuğrul oyuncusundan kötü haber! Ayberk Pekcan kimdir, kaç yaşında? Ayberk Pekcan hangi dizilerde oynadı?
- Maaşı düşük olana yüzde 5 ek ödeme! Maaşlarda 659 liraya varan artış... Emekliye, memura ek zam geliyor!