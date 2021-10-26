Türkiye’nin başarısı Ermeni lobisini çıldırttı! ABD’ye büyükelçi tepkisi

ABD ve diğer büyükelçiliklerin açıklamalarının Başkan Erdoğan tarafından olumlu karşılandığını bildirdi. Öte yandan Sosyal medyadan konuya dair açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Devletlerarası bağların güçlendirilmesi noktasında önemli misyona sahip büyükelçiliklerin bu çerçeveye bağlı kalarak görev yapmasından memnuniyet duyduğumuzu, buna karşılık içişlerimize müdahale anlamına gelebilecek her türlü adımı reddettiğimizi bir kez daha ifade ediyoruz." dedi.