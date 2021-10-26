Türkiye'nin başarısı Ermeni lobisini çıldırttı! ABD'ye büyükelçi tepkisi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 büyükelçi tarafından yapılan 'Kavala çağrısı'na tepkisi dünya diplomasisini değiştirdi. 10 ülke, Türkiye'nin dik duruşu sonrasında geri adım atmak zorunda kaldı. Ermeni lobileri Türkiye'nin ABD, Almanya ve Fransa gibi ülkelere geri adım attırması çağrısında adeta çılgına döndü.
10 büyükelçi Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çağrıda bulunmuştu. Dışişleri Bakanlığı, 10 büyükelçiyi uyarırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'istenmeyen adam' ilan edilmesinin talimatını verdiğini duyurdu. Bugün ABD ve Kanada büyükelçiliğinden peş peşe geri adım atan açıklamalar geldi.
10 ÜLKE GERİ ADIM ATTI
10 büyükelçinin Kavala hakkındaki skandal çağrısı sonrasında Türkiye'nin tepkisi sert oldu. Başkan Erdoğan'ın 10 Büyükelçi hakkındaki açıklamaları özellikle ABD'de büyük yankı uyandırdı. ABD, Kanada, Hollanda, Danimarka ve Yeni Zelanda Türkiye'nin Kavala tepkisi sonrasında geri adım attı. ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Ülkelerin içişlerine karışmamaya dair maddeye riayet ediyoruz." denildi.
ABD ve diğer büyükelçiliklerin açıklamalarının Başkan Erdoğan tarafından olumlu karşılandığını bildirdi. Öte yandan Sosyal medyadan konuya dair açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Devletlerarası bağların güçlendirilmesi noktasında önemli misyona sahip büyükelçiliklerin bu çerçeveye bağlı kalarak görev yapmasından memnuniyet duyduğumuzu, buna karşılık içişlerimize müdahale anlamına gelebilecek her türlü adımı reddettiğimizi bir kez daha ifade ediyoruz." dedi.
Bu gelişmeler sonrası Almanya ve Fransa'nın Ankara büyükelçilikleri de ABD Büyükelçiliğinin Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet edildiği açıklamasını retweet ederek, aynı görüşü paylaştı. İki ülkenin katılımıyla Osman Kavala açıklaması yapan 10 ülkenin tamamı geri adım atmış oldu.
41. MADDE NE DİYOR?
Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Konvansiyonunun 41. maddesi, bir diplomata, bulunduğu ülkenin yasalarına ve düzenlemelerine saygı duymayı şart koşuyor.
Maddede, "Kabul eden devletin kanunlarına ve nizamlarına riayet etmek, ayrıcalıklarına ve bağımsızlıklarına halel gelmeksizin, bu gibi ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlanan her şahsın görevidir. Anılan devletin iç işlerine karışmamak da bu şahısların keza görevidir." ifadeleri yer alıyor.
ERMENİ LOBİSİ ÇILDIRDI
ABD büyükelçisinin öncülüğünde gerçekleşen bu bildiri sonrası Amerika'da sıkı bir Türkiye düşmanlığı yapan Ermeni lobileri çilden çıktı.
Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'ye Türkiye tavrını netleştirmesi yönünde çağrı yaparken F-16 üzerinden hastag açıp şu ifadeleri kullandı;
"Ülkeler kodlu iletişim kurmamalıdır. ABD'nin Türkiye'ye yönelik politikası net olmalıdır. Burası bir lise sınıfı değil. Amerikan netliğinin zamanı geldi. Eylemler, sadece kelimeler değil. Türkiye'ye jet yok."
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