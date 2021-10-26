26 Ekim 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Türkiye'nin başarısı Ermeni lobisini çıldırttı! ABD'ye büyükelçi tepkisi

Türkiye'nin başarısı Ermeni lobisini çıldırttı! ABD'ye büyükelçi tepkisi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.10.2021 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021
ABONE OL
Türkiye’nin başarısı Ermeni lobisini çıldırttı! ABD’ye büyükelçi tepkisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 büyükelçi tarafından yapılan 'Kavala çağrısı'na tepkisi dünya diplomasisini değiştirdi. 10 ülke, Türkiye'nin dik duruşu sonrasında geri adım atmak zorunda kaldı. Ermeni lobileri Türkiye'nin ABD, Almanya ve Fransa gibi ülkelere geri adım attırması çağrısında adeta çılgına döndü.

10 büyükelçi Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çağrıda bulunmuştu. Dışişleri Bakanlığı, 10 büyükelçiyi uyarırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'istenmeyen adam' ilan edilmesinin talimatını verdiğini duyurdu. Bugün ABD ve Kanada büyükelçiliğinden peş peşe geri adım atan açıklamalar geldi.

10 ÜLKE GERİ ADIM ATTI

10 büyükelçinin Kavala hakkındaki skandal çağrısı sonrasında Türkiye'nin tepkisi sert oldu. Başkan Erdoğan'ın 10 Büyükelçi hakkındaki açıklamaları özellikle ABD'de büyük yankı uyandırdı. ABD, Kanada, Hollanda, Danimarka ve Yeni Zelanda Türkiye'nin Kavala tepkisi sonrasında geri adım attı. ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Ülkelerin içişlerine karışmamaya dair maddeye riayet ediyoruz." denildi.

ABD ve diğer büyükelçiliklerin açıklamalarının Başkan Erdoğan tarafından olumlu karşılandığını bildirdi. Öte yandan Sosyal medyadan konuya dair açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Devletlerarası bağların güçlendirilmesi noktasında önemli misyona sahip büyükelçiliklerin bu çerçeveye bağlı kalarak görev yapmasından memnuniyet duyduğumuzu, buna karşılık içişlerimize müdahale anlamına gelebilecek her türlü adımı reddettiğimizi bir kez daha ifade ediyoruz." dedi.

Bu gelişmeler sonrası Almanya ve Fransa'nın Ankara büyükelçilikleri de ABD Büyükelçiliğinin Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet edildiği açıklamasını retweet ederek, aynı görüşü paylaştı. İki ülkenin katılımıyla Osman Kavala açıklaması yapan 10 ülkenin tamamı geri adım atmış oldu.

41. MADDE NE DİYOR?

Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Konvansiyonunun 41. maddesi, bir diplomata, bulunduğu ülkenin yasalarına ve düzenlemelerine saygı duymayı şart koşuyor.

Maddede, "Kabul eden devletin kanunlarına ve nizamlarına riayet etmek, ayrıcalıklarına ve bağımsızlıklarına halel gelmeksizin, bu gibi ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlanan her şahsın görevidir. Anılan devletin iç işlerine karışmamak da bu şahısların keza görevidir." ifadeleri yer alıyor.

ERMENİ LOBİSİ ÇILDIRDI

ABD büyükelçisinin öncülüğünde gerçekleşen bu bildiri sonrası Amerika'da sıkı bir Türkiye düşmanlığı yapan Ermeni lobileri çilden çıktı.

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'ye Türkiye tavrını netleştirmesi yönünde çağrı yaparken F-16 üzerinden hastag açıp şu ifadeleri kullandı;

"Ülkeler kodlu iletişim kurmamalıdır. ABD'nin Türkiye'ye yönelik politikası net olmalıdır. Burası bir lise sınıfı değil. Amerikan netliğinin zamanı geldi. Eylemler, sadece kelimeler değil. Türkiye'ye jet yok."

10 ülke Kavala konusunda geri adım attı 10 ÜLKE KAVALA KONUSUNDA GERİ ADIM ATTI
Akşener 10 elçiyi temize çıkarmaya çalıştı! AKŞENER 10 ELÇİYİ TEMİZE ÇIKARMAYA ÇALIŞTI!
Akşener 10 elçiyi temize çıkarmaya çalıştı! AKŞENER 10 ELÇİYİ TEMİZE ÇIKARMAYA ÇALIŞTI!
Son dakika: Büyükelçiliklerin geri adımıyla ilgili uzman isimlerden çarpıcı yorumlar SON DAKİKA: BÜYÜKELÇİLİKLERİN GERİ ADIMIYLA İLGİLİ UZMAN İSİMLERDEN ÇARPICI YORUMLAR
10 ülke Kavala konusunda geri adım attı 10 ÜLKE KAVALA KONUSUNDA GERİ ADIM ATTI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA