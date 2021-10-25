ABD’den son dakika büyükelçi açıklaması! Diyalog kurmaya devam edeceğiz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik açıklamada bulundu.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ DESTEKLEYECEĞİZ

Biden yönetimi olarak, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarına saygıyı küresel olarak desteklemeye devam edeceğiz.

DİYALOG KURMAYA DEVAM EDECEĞİZ

ABD olarak Türkiye ile ortak önceliklerde işbirliği arayışındayız. Herhangi bir anlaşmazlığı gidermek için diyalog kurmaya devam edeceğiz.

TÜRKİYE İLE ORTAK ÇIKARLARIMIZ OLDUĞUNU BİLİYORUZ

İlerlemenin en iyi yolunun karşılıklı çıkar konularında işbirliği yapmak olduğuna inanıyoruz ve Türkiye ile birçok konuda ortak çıkarlarımız olduğunu biliyoruz."

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