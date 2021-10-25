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"Osman Kavala" bildirisine imza atan büyükelçilerden geri adım!

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Giriş: 25.10.2021 16:53
Son dakika haberleri... 10 Büyükelçi'nin Kavala hakkındaki skandal çağrısı sonrasında Türkiye'nin tepkisi sert oldu. Başkan Erdoğan'ın 10 Büyükelçi hakkındaki açıklamaları özellikle ABD'de büyük yankı uyandırdı. ABA, Kanada, Hollanda, Danimarka ve Yeni Zellanda Türkiye'nin Kavala tepkisi sonrasında geri adım attı. ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Ülkelerin içişlerine karışmamaya dair maddeye riayet ediyoruz." denildi. ABD ve diğer büyükelçiliklerin açıklamalarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından olumlu karşılandığını bildirdi. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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