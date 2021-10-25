Son dakika: Büyükelçiliklerin geri adımıyla ilgili uzman isimlerden çarpıcı yorumlar: Ders olarak okutulacak

"DERS OLARAK OKUTULACAK"

Müderrisoğlu, "Cumhurbaşkanının kararlı duruşu, Türk diplomasisinin akılcı ve rasyonel çözüm üretme kabiliyetiyle önemli bir aşamaya geldi. Türkiye'nin içişlerine karışmıyoruz yanlış anlaşıldık şeklinde geri adım olarak yorumlanabilir. Büyükelçilerin görev sorumluluk ve sınırlarını hatırlamaları ve doğal sınırlarına çekilmeleri tabiri caizse hadlerini bilmeleri bakımından da son 48 saat ders olarak okutulacak." dedi.

Türk Her Yerde Platformu Başkanı Mustafa Tanyeri: ABD'de Türkiye'nin bu büyükelçileri sınır dışı etmeye hazırlandığına dair açıklamalar çıkmaya başlamıştı. Bu geri adım benim açımdan beklenen bir şey. Trump'ın danışmanı ile bir görüşmem oldu. Orada Türkiye'nin göz ardı edilemez bir ülke olduğunun altını çizmişti. Büyükelçiler tarafından yapılan bu skandal açıklama aslında çok düşünülmeden yapılmış bir açıklama. Zaman geçtikçe Türkiye'nin bu tarz açıklamalarla yola getirilemeyeceğini anlamış oldular. ABD'nin bu açıklamayı ilk olarak yapması ABD'nin Türkiye'yi vazgeçilmez olarak gördüğünü ispat etti. Böylece Türkiye dünya içerisindeki yerinin önemine varması gerekir.

A Haber ekranlarına konuk olan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, büyükelçiliklerin attığı geri adımı değerlendirdi.

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın'ın açıklamaları şu şekilde:

Bir atasözü var biliyorsunuz ''yanlış hesap Bağdat'tan döner.'' diye. Şimdi ABD insan hakları ve hukukun üstünlüğü meselesinde mahkemesi devam eden Kavala hakkındaki bir dava üzerine Türkiye'yi sıkıştırmaya kalktı ve Yargıtay'ın da yaptığı açıklamada 10 ülkenin Türkiye'ye karşı bir girişimde bulunduğu kaydedildi. Bunu Cumhurbaşkanlığımız çok sert bir şekilde, 9.madde gereği ''istenmeyen adam'' ilan etmekle cevap vereceğiz dedi ve talimatını verdi.

''TÜRK MİLLETİNİN BİR İFADESİDİR''

Bir karışıklık olduğunu düşünüyorum. O da şu; biz 1839'daki Tanzimat Fermanı veya 1876 Anayasasındaki gibi Türkiye'yi azınlıklar veya Başkent konusunda bir şekilde baskı yapmak suretiyle değiştirilebilecek, şekillenecek bir ülke değil. Türkiye dünyanın 17. ekonomisine, dünyanın 8. ve NATO'nun 3. ordusuna sahip. Egemen, laik ve demokratik bir hukuk devletidir. Nitekim Sayın Başkan'ın orada söylenenler için ''bağımsız Türk yargısını üzmüştür'' lafı, Türk milletinin bir ifadesidir. Ben burada Amerika bu yanlıştan dönmesini olumlu karşılıyorum. Nitekim Cumhurbaşkanlığı da aynı şekilde karşıladı bunu.