Son dakika: Büyükelçiliklerin geri adımıyla ilgili uzman isimlerden çarpıcı yorumlar: Ders olarak okutulacak
Son dakika haberi... 10 Büyükelçinin Osman Kavala hakkındaki hadsiz çağrısı sonrası Türkiye'nin tepkisi çok sert olmuştu. Başkan Erdoğan'ın 10 Büyükelçi hakkındaki açıklamaları ABD'de büyük yankı uyandırdı. ABD, Kanada, Hollanda, Danimarka ve Yeni Zelanda Türkiye'nin Kavala tepkisi sonrasında geri adım atmak durumunda kaldı. A Haber canlı yayınına bağlanan uzman isimler son gelişmeleri değerlendirdi.
Son dakika haberi... A Haber ekranlarında Türkiye'nin sert tepkisi sonrası 10 ülkenin Osman Kavala geri adımı değerlendirdi. Canlı yayına bağlanan Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın ve Türk Her Yerde Platformu Başkanı Mustafa Tanyeri çarpıcı ifadeler kullandı.
"ÇOK ÖNEMLİ VE AĞIR BİR DİPLOMATİK DURUM"
Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Müderrisoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin Cumhurbaşkanı seviyesinde aldığı tavrın ve kararlılığın karşılık üretme kabiliyetini ölçme bakımından önemli. Bu tür durumlarda soğukkanlılık rasyonalite esas alınmalıdır. Bu çok net bir şekilde gözüküyor ki o yönde adımlar atılıyor. Büyükelçiler güven mektubunu Cumhurbaşkanına sunar. Güvenini kaybettiyse onlarla çalışmayacağını beyan etmesi oldukça anlaşılır bir durumdur. 10 ülkeyi aynı anda karşınıza alarak büyükelçileri istenmeyen kişi ilan etmek çok önemli ve ağır bir diplomatik durumu ifade eder." şeklinde konuştu.
"DERS OLARAK OKUTULACAK"
Müderrisoğlu, "Cumhurbaşkanının kararlı duruşu, Türk diplomasisinin akılcı ve rasyonel çözüm üretme kabiliyetiyle önemli bir aşamaya geldi. Türkiye'nin içişlerine karışmıyoruz yanlış anlaşıldık şeklinde geri adım olarak yorumlanabilir. Büyükelçilerin görev sorumluluk ve sınırlarını hatırlamaları ve doğal sınırlarına çekilmeleri tabiri caizse hadlerini bilmeleri bakımından da son 48 saat ders olarak okutulacak." dedi.
Türk Her Yerde Platformu Başkanı Mustafa Tanyeri: ABD'de Türkiye'nin bu büyükelçileri sınır dışı etmeye hazırlandığına dair açıklamalar çıkmaya başlamıştı. Bu geri adım benim açımdan beklenen bir şey. Trump'ın danışmanı ile bir görüşmem oldu. Orada Türkiye'nin göz ardı edilemez bir ülke olduğunun altını çizmişti. Büyükelçiler tarafından yapılan bu skandal açıklama aslında çok düşünülmeden yapılmış bir açıklama. Zaman geçtikçe Türkiye'nin bu tarz açıklamalarla yola getirilemeyeceğini anlamış oldular. ABD'nin bu açıklamayı ilk olarak yapması ABD'nin Türkiye'yi vazgeçilmez olarak gördüğünü ispat etti. Böylece Türkiye dünya içerisindeki yerinin önemine varması gerekir.
A Haber ekranlarına konuk olan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, büyükelçiliklerin attığı geri adımı değerlendirdi.
Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın'ın açıklamaları şu şekilde:
Bir atasözü var biliyorsunuz ''yanlış hesap Bağdat'tan döner.'' diye. Şimdi ABD insan hakları ve hukukun üstünlüğü meselesinde mahkemesi devam eden Kavala hakkındaki bir dava üzerine Türkiye'yi sıkıştırmaya kalktı ve Yargıtay'ın da yaptığı açıklamada 10 ülkenin Türkiye'ye karşı bir girişimde bulunduğu kaydedildi. Bunu Cumhurbaşkanlığımız çok sert bir şekilde, 9.madde gereği ''istenmeyen adam'' ilan etmekle cevap vereceğiz dedi ve talimatını verdi.
''TÜRK MİLLETİNİN BİR İFADESİDİR''
Bir karışıklık olduğunu düşünüyorum. O da şu; biz 1839'daki Tanzimat Fermanı veya 1876 Anayasasındaki gibi Türkiye'yi azınlıklar veya Başkent konusunda bir şekilde baskı yapmak suretiyle değiştirilebilecek, şekillenecek bir ülke değil. Türkiye dünyanın 17. ekonomisine, dünyanın 8. ve NATO'nun 3. ordusuna sahip. Egemen, laik ve demokratik bir hukuk devletidir. Nitekim Sayın Başkan'ın orada söylenenler için ''bağımsız Türk yargısını üzmüştür'' lafı, Türk milletinin bir ifadesidir. Ben burada Amerika bu yanlıştan dönmesini olumlu karşılıyorum. Nitekim Cumhurbaşkanlığı da aynı şekilde karşıladı bunu.
NE OLMUŞTU?
Türkiye'nin önünü kesme projesi olan Gezi kalkışması ve eli kanlı terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz Darbe girişiminde oynadığı rollerle bilinen ve tutuklu olan Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala için ABD öncülüğündeki yabancı ülkelerden skandal bir çağrı yapıldı. Söz konusu çağrı üzerine Başkan Erdoğan'ın büyükelçiliklerle ilgili ''istenmeyen adam'' ilan edileceğini duyurmasıyla birlikte ilgili ülkelerden geri adım geldi.
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