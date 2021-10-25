10 büyükelçi ile ilgili karar ne olacak? Türkiye’nin vereceği karar ne anlama geliyor?

ABD bir yabancı misyonunda NATO'yu kullanarak bu tarz işleri sık sık yapmaktadır. 1994 yılında bakıldığı zaman Hatip Dicle ve Leyla Zana'nın 15 yıl kesinleşmiş cezalarına rağmen 10 yılda çıkmışlardı ve o dönem büyükelçilere yemekler verildi. Bunu da izleyicilere hatırlatmak istiyorum. ABD ve Türkiye arasında gerilimi düşürmek için iki ülkenin büyükelçileri çalışmalarını sürdürüyor.