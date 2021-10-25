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10 büyükelçi ile ilgili karar ne olacak? Türkiye’nin vereceği karar ne anlama geliyor?

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Giriş Tarihi: 25.10.2021 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021
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10 büyükelçi ile ilgili karar ne olacak? Türkiye’nin vereceği karar ne anlama geliyor?

10 büyükelçi "Kavala serbest kalsın" çağrısı yaptı. Ankara'dan art arda tepkiler geldi. En sert tepkiyi ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan verdi "10 büyükelçi istenmeyen adam ilan edilsin" dedi. Peki Türkiye, 10 büyükelçi ile ilgili ne karar verecek? Uluslararası Strateji Uzmanı Prof. Dr. Esat Arslan A Haber canlı yayında değerlendirdi.

Prof. Dr. Esat Arslan'ın açıklamaları:

"Aslında bu yeni bir durum değil. Ankara'daki büyükelçiler özellikle ABD'nin başını çektiği büyükelçiler sürekli gündeme getiriyor. Uluslararası ilişkiler jargonunda kuyruk diplomasisi vardır. ABD yönetimi tarafından öne çıkarılan ve ardından diğer 10 ülkenin peşine takıldığı bir olgu söz konusu.

ABD bir yabancı misyonunda NATO'yu kullanarak bu tarz işleri sık sık yapmaktadır. 1994 yılında bakıldığı zaman Hatip Dicle ve Leyla Zana'nın 15 yıl kesinleşmiş cezalarına rağmen 10 yılda çıkmışlardı ve o dönem büyükelçilere yemekler verildi. Bunu da izleyicilere hatırlatmak istiyorum. ABD ve Türkiye arasında gerilimi düşürmek için iki ülkenin büyükelçileri çalışmalarını sürdürüyor.

İki liderin yapacağı görüşme bu noktada çok önemli olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İstenmeyen adam" açıklaması yapılması gerekendir. Türkiye bu istediği zaman atabilir. Bu insanların sunduğu bir güven mektubu var. Cumhurbaşkanı bunu gerekçesini açıklamadan istediği şekilde yapabilir. Dünyada bu tarz işleri en çok yapan ülke ABD'dir."

10 büyükelçi ile ilgili karar ne olacak? 10 BÜYÜKELÇİ İLE İLGİLİ KARAR NE OLACAK?
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