CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 10 büyükelçiyi es geçip Türkiye'yi hedef aldı
Başta Gezi Parkı olmak üzere Türkiye'de yaşanan birçok kumpasın arkasında bulunan Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını isteyen 10 büyükelçi, ortak açıklama yayınlayarak büyük tepki çekmişti. Başkan Erdoğan, söz konusu büyükelçilerle ilgili, "Dışişleri Bakanımıza verdim, 10 büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini halledeceksiniz dedim." ifadelerini kullanmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Türkiye'ye destek vermek yerine hedef almayı tercih etti.
ABD'nin de aralarında bulunduğu 10 büyükelçinin, Osman Kavala'nın yargılama sürecine ilişkin Türk yargısını hedef alan ortak açıklamalarını gündemde yerini koruyor. Toplu olarak Dışişlerine çağrılan büyükelçilere tepki sürerken, Başkan Erdoğan "Söyledim Dışişleri Bakanımıza, bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz. Türkiye'ye böyle bir ders vermek haddinize mi sizin?" açıklaması yapmıştı.
KILIÇDAROĞLU BÜYÜKELÇİLERİ ES GEÇİP TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI
Türk yargısını hedef alan 10 büyükelçiyle ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu muğlak bir açıklama yaptı. Türkiye'nin tepki gösterdiği olayda yine millilikten uzak bir tavırla yabancıların ağzına bakarak konuşan Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. CHP Lideri, "Ülkeyi hızla uçuruma sürekleyen Şahıs, bu sefer de "10 büyükelçinin 'istenmeyen adam' ilan edilmesi emrini" vermiş. Açıkça söylüyorum; bu hareketlerinin sebebi milli çıkarları korumak değil, mahvettiği ekonomiye suni gerekçeler yaratma çabasıdır. Dönüp bir bak halkın sofrasına!" dedi.
CHP'Lİ İSİMLER TÜRKİYE KARŞISINDA
Türkiye'nin dış politikadaki her hamlesine karşı çıkan CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz Türk yargısını hedef alan 10 büyükelçiyi savundu. Türkiye'nin 'Mavi Vatan' kavramından rahatsız olan, Suriye'de meşru olarak bulunmadığını savunan mandacı Çeviköz, Osman Kavala'nın yargılanmasında Türk yargısına dil uzatan büyükelçileri "10 Büyükelçi dostça bu yükümlülüğümüzü hatırlatmışlardır. Anlayana" sözleriyle destekledi.
KISITLAMALAR GÜNDEMDE
Türkiye karşıtlığında buluşan büyükelçiler için bürokratik talep ve işlemlerini yavaşlatıcı uygulamalar devreye girebilir. Türkiye Cumhuriyeti dahilinde büyükelçilerin taleplerine olumlu yanıt verilmemesi, üst düzey görüşme, randevu isteklerinin reddedilmesi gibi tedbirler, bu doğrultuda ilk etapta uygulanabilecek karşılıklar arasında. Gerilimin sürmesi halinde bu tedbirlerin bir ileri aşamasında ise büyükelçileri 'yok sayma' seçeneği yer alıyor.
SON ÇARE DEPORT
Büyükelçilerin, Viyana Sözleşmesi 41. maddesi 1'inci fırkasında düzenlenen "bulunduğu devletin içişlerine karışmama" görevini ihlal ettiği gerekçesiyle "persona non grata(istenmeyen adam)" ilan edilmesi yer alıyor. Ancak Ankara henüz bu aşamadan uzakta ve süreci izliyor. Ankara, Osman Kavala hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının yerine getirilmesi konusundaki taleplerin konuşma zeminini Avrupa Komisyonu olarak görüyor.
SKANDAL AÇIKLAMA
Türkiye'nin yangın yerine çevirilmek istendiği Gezi kalkışması ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde oynadığı rollerle bilinen Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala için ABD öncülüğündeki 10 yabancı ülkeden 'Kavala serbest bırakılsın' şeklinde tehditvari bir açıklama yapıldı.
"DERHAL SERBEST BIRAKILSIN"
Açıklama, "Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye'ye çağrıda bulunuyoruz." ifadeleri yer aldı.
Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri olarak Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleriyle ve milli kanunlarıyla uyumlu şekilde, bu davanın adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiği kanısındayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu husustaki kararları doğrultusunda Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye'ye çağrıda bulunuyoruz."
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