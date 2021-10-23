Türkiye 10 büyükelçi için harekete geçti! Yaptıkları yanlarına kalmayacak

Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak toplu olarak uyarılan ve Türkiye'nin tepkisi iletilen büyükelçiler konusunda son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Söyledim Dışişleri Bakanımıza, bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz. Türkiye'ye böyle bir ders vermek haddinize mi sizin?" açıklaması yapmıştı. Bu açıklama, büyükelçilere yaptıklarının faturasını ödetecek olası karşı adımları gündeme getirdi.