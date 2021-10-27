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Kararlı duruş, güçlü diplomasi! Skandal bildiri nasıl tarihe gömüldü?

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Giriş: 27.10.2021 09:32
Güncelleme:27.10.2021 09:32
Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istedikleri skandal bir bildiriye imza atan 10 büyükelçinin geri adım sürecinde neler yaşandı? Her şey Başkan Erdoğan'ın 10 büyükelçiyle ilgili 'İstenmeyen adam ilan edilsinler' talimatıyla başladı. Dışişleri'nde acil toplantı yapıldı. Viyana Sözleşmesi'ne atıf yapılması için ısrar edildi ve sonuç alındı. Muhataplarla temasa geçildi ve bildirinin geri alınması açık bir dille istendi. ABD Büyükelçiliği'nde hazırlanan ilk geri adım metni kabul edilmedi. Viyana Sözleşmesi'ne atıf yapılması için ısrar edildi ve sonuç alındı.
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