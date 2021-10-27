İYİ Parti’de tezkere krizi! Durmuş Yılmaz ’hayır’ oyu verdiğini duyurdu

'RET' DEYİP İMZALADIM"

CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın oy pusulasını paylaştığı tweeti alıntılayan Yılmaz, "Sistem parmak izimi okumadığı için ben de bu pusulayı "ret" deyip imzaladım. Ancak oylama elektronik oylama yerine parmak kaldırmak suretiyle yapılınca hayır diye parmak kaldırdım ve pusulayı yırtıp çöpe attım. Keşke saklasaymışım." ifadelerini kullandı.