İYİ Parti'de tezkere krizi! Durmuş Yılmaz 'hayır' oyu verdiğini duyurdu
Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi AK Parti, MHP, Memleket Partisi ve İYİ Parti'nin "evet" oylarıyla 2 yıl daha uzatıldı. CHP ve HDP tezkere oylamasında 'hayır' oyu kullandı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz ise partisinin aksine tezkereye "hayır" oyu verdiğini açıkladı.
Türkiye'nin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanı'na verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İyi Parti'nin "evet" oylarıyla kabul edildi.
İYİ Parti'de Cumhurbaşkanlığı tezkeresine ilişkin açıklamayı 20 Ekim tarihinde partinin genel başkanı Meral Akşener yapmış ve "Evet" oyu vereceklerini belirtmişti. İYİ Parti'nin aldığı grup kararına rağmen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda tezkereye "hayır" oyu verdiğini açıkladı.
'RET' DEYİP İMZALADIM"
CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın oy pusulasını paylaştığı tweeti alıntılayan Yılmaz, "Sistem parmak izimi okumadığı için ben de bu pusulayı "ret" deyip imzaladım. Ancak oylama elektronik oylama yerine parmak kaldırmak suretiyle yapılınca hayır diye parmak kaldırdım ve pusulayı yırtıp çöpe attım. Keşke saklasaymışım." ifadelerini kullandı.
Irak ve Suriye tezkeresinde, Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan gelişmeler ve süregiden çatışma ortamının milli güvenlik açısından taşıdığı risk ve tehditlerin artarak devam ettiğinin altı çizildi.
Türkiye'nin, komşusu Irak'ın toprak bütünlüğünün, milli birliğinin ve istikrarının korunmasına büyük önem atfettiği belirtilen tezkerede, "Diğer taraftan Irak'ta PKK ve DEAŞ unsurlarının varlığını sürdürmesi, etnik temelli ayrılıkçılığa yönelik girişimler, bölgesel barışa, istikrara ve ülkemizin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturmaktadır. Suriye'de, sınırımıza mücavir alanlarda PKK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere mevcudiyetini sürdüren terör örgütleri, ülkemize, ulusal güvenliğimize ve sivillere yönelik eylemlerini sürdürmektedir." denildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Lise 11. ve 12. sınıf Kazanım Değerlendirme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB kazanım testleri cevapları...
- Öğrenciye 600 TL ödeme yapılacak! VGM burs başvuruları ne zaman? VGM burs başvuru tarihleri açıklandı mı?
- Shiba Robinhood ne zaman listelenecek? Shiba Robinhood listelenecek mi, açıklandı mı?
- Şart aranmaksızın personel alımı yapılacak! Kızılay KPSS'siz personel alımı detayları belli oldu! İşte başvuru şartları...
- 27 Ekim sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri nereden, nasıl sorgulanır?
- Ve son dakika detaylar belli oldu! Ödemenizi T.C Kimlik numarası ile anında alın! 3 ay sonra ödemeye başlayın...
- EDHO İlyas öldü mü? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon oyuncuları kimler?
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosunda yeni isimler! İşte 12 yeni isim ve rolleri...
- 15 yaş altında çocuğu bulunana ödeniyor! Başvurana günlük 110 TL verilecek! İŞKUR üzerinden başvuru şartları...
- EDHO Civan kimdir, kaç yaşında? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Serdar Deniz kimdir, kaç yaşında nereli?
- EDHO Yıldız kimdir, kaç yaşında, kimi oynuyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alara Turan kimdir, Instagram hesabı ne?
- EDHO Barış kimdir, kimi canlandıracak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hazım Körmükçü kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?