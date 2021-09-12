Sancaktepe-Çekmeköy metro inşaatında göçük! Mahalleli İBB'ye tepki gösterdi
Son dakika haberine göre: İstanbul'da yapımı devam eden Sancaktepe-Çekmeköy metro inşaatında göçük meydana geldi. Yaşanan olayda 1'i ağır, 2 işçi yaralanırken; mahalle sakinleri İBB yönetimine "Çalışan işçilerin can güvenliği yok ama mahalle olarak bizim de can güvenliğimiz yok" sözleriyle tepki gösterdi.
İstanbul Sancaktepe'de Veysel Karani Mahallesi'nde yürütülen metro inşaatı sahasında göçük meydana geldi. Olayda 1'i ağır 2 işçi yaralanırken, mahalle sakinleri tedbirsiz ve önlemsiz çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimine tepki gösterdi.
Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz gün saat 15.30 sıralarında Sancaktepe-Çekmeköy arasındaki metro hattının Veysel Karani Mahallesi'ndeki inşaat alanında göçük meydana geldi. Göçükte 1'i ağır olmak üzere 2 işçi yaralandı.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, göçük altında kalan 2 işçi diğer işçiler tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı işçilere ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek çevredeki hastaneye kaldırdı. Göçük oluşan metro inşaat alanı havadan da görüntülendi.
"MAHALLELİ OLARAK BİZİM DE CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"
Mahalle sakinleri, çalışmalardan dolayı işçilerin can güvenliği olmadığı gibi kendilerinin de can güvenliklerinin olmadığını belirterek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinden Emine Kaya, "Metro inşaatında göçük oluşmuş, evlerimizin balkonlarından baktığımızda sağlık ekipleri ve polisler geldi.
Çalışan işçilerin can güvenliği yok ama mahalle olarak bizim de can güvenliğimiz yok. İş makineleri girip çıkıyor, defalarca söylememize rağmen hiçbir şekilde önlem alınmıyor. Buralar toz bulutu durulmuyor, biran evvel önlem alınması lazım. İnşaat alanı evimize çok yakın. Her dakika iş makinesi giriyor. Burada herhangi bir çocukta ölebilirdi, biran evvel önlem alınması lazım" diye konuştu.
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