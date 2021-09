Sancaktepe-Çekmeköy metro inşaatında göçük! Mahalleli İBB’ye tepki gösterdi

"MAHALLELİ OLARAK BİZİM DE CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"

Mahalle sakinleri, çalışmalardan dolayı işçilerin can güvenliği olmadığı gibi kendilerinin de can güvenliklerinin olmadığını belirterek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinden Emine Kaya, "Metro inşaatında göçük oluşmuş, evlerimizin balkonlarından baktığımızda sağlık ekipleri ve polisler geldi.