Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir’de resmi temaslarda bulundu

Bakan Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'la görüştü. Görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kardeş Cezayir'in Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'la görüştük. İkili ilişkilerimizde ve bölgesel ile uluslararası konularda işbirliğini artıracağız" ifadelerini kullandı. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarına konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanlarımızın liderliğinde, geleceğe yönelik atacağımız adımlar, ilişkilerimizi daha iyi noktaya getirme konusunda yine yapacağımız çalışmaları kardeşim Ramtane ve diğer bakanlarımızla birlikte devam ettireceğiz. Bugünkü kabulde, bölgesel konuları da ele aldık. Cumhurbaşkanı Tebbun'un bu konularda tavsiye ve önerilerini de aldık. Dün akşam da söylediğim gibi bölgesel konularda, gerek Libya olsun, Tunus olsun, Filistin meselesi dahil Cezayir'le bizim görüşlerimiz örtüşüyor. Bölgenin istikrarı ve barışı için kardeş Cezayir'le iş birliğimizi ve dayanışmamızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.



"TÜM İHTİMALLERE KARŞI HAZIRLIKLIYIZ"

Bakan Çavuşoğlu daha sonra Afganistan'daki gelişmeler ışığında oradaki Türk vatandaşlarının durumuna dair basına açıklamalarda bulundu.



Çavuşoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Son haftalarda yaşanan bu yeni gelişmeler ışığında vatandaşlarımızı başından beri bilgilendirdik. Kendilerine gerekli terkinlerde bulunduk. Yaklaşık 1500 vatandaşa bizzat telefonla ulaştık ayrıca orada faaliyette bulunan firmalarımızın sahiplerine ve yöneticilerine de tek tek ulaştık ve çalışanlarımızla ilgili gerekli terkinlerde bulunmuştuk. Daha önce çatışma bölgelerinde, çatışmalar varken o bölgelerde bulunmamaları konusunda da gerekli duyuruları yapmıştık. Bugün de Afganistan'dan ayrılmak isteyenlere yönelik bir duyuruda bulunduk. Büyükelçiliğimize ve konsolosluk çağrı merkezlerimize gelen talepleri şu an topluyoruz, değerlendiriyoruz. Ülkeden, Afganistan'dan ayrılmak isteyen vatandaşlarımız için ilgili kurumlarımızla iş birliği halinde, her türlü imkanı sağlayacağız ve gerekli hazırlıklarımız da tamamlandı. Türk Hava Yolları aracılığıyla dönmek isteyen vatandaşlarımız ülkemize gelmişlerdi. Ülkede kalmak isteyen, Afganlarla evli, işinden ya da başka sebeplerden dolayı orada kalmak isteyen vatandaşlarımız var. Onların güvenliği için Afganistan'daki gerekli makamlarla olan temaslarımız devam ediyor. Zaten başından beri tüm taraflarla temaslarımız var ve bu temaslarımız da şu an devam ediyor. Diplomatik misyonlarımız ve tüm çalışma arkadaşlarımızla ilgili gerekli tedbirleri zaten başından beri aldık, gerekli önlemler alınmıştır. Kabil Büyükelçiliğimiz faaliyetlerini sürdürüyor. Yani vatandaşlarımızın işlemleri olsun, herhangi bir konsolosluk işlemi olsun faaliyetlerini şu anda sürdürüyor. Buradan bir kere daha çağrıda bulunmak istiyorum. Dönmek ya da kalmak isteyen vatandaşlarımız, çünkü bazıları kalmak istiyor, biraz önce söylemiştim. Bize hem büyükelçiliğimiz hem de konsolosluk çağrı merkezimiz ki 7/24 hizmet veriyor yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımıza. Buradan bize ulaşabilirler, temas edebilirler. Ayrıca, bundan sonraki süreçte de yapacağımız duyuruları da takip etsinler. Tüm ihtimallere karşı, tüm hazırlıklarımızın da olduğunu buradan bir kere daha söylemek isterim."



"BAŞKONSOLOSLUK AÇMAK İÇİN İŞLEMLERİ BAŞLATTIK"

Bakan Çavuşoğlu ayrıca, Oran'da Tosyalı tesislerini ve Makyol şantiyesini ziyaret etti. Çavuşoğlu ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Oran'da Türk yatırımcıların tesislerini ve şantiyesini gezdik, yöneticileri ve çalışanlarıyla bir araya geldik. Başarılarıyla gurur duyuyoruz. Oran'da önümüzdeki dönemde Başkonsolosluk açmak için işlemleri başlattık" ifadelerini kullandı.

