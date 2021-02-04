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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüşecek

Son dakika haberine göre; Başkan , bugün Başkanı ve Başkanı ’ı kabul edecek.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.02.2021
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün MHP lideri Devlet Bahçeli ve Anayasa Mahkemesi Başbakanı Zühtü Arslan'ı kabul edeceği bildirildi.

İki görüşme de Beştepe'de gerçekleştirilecek.

Başkan Erdoğan ilk olarak saat 15.30'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek. Görüşmenin en önemli gündem maddesi yeni anayasa çalışmaları olacak. Başkan Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den olumlu yanıt gelmişti.

Erdoğan ile Bahçeli'nin bunun yanı sıra hukuki ve ekonomik reformlar, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylar ve gündemdeki diğer konuları da masaya yatırması bekleniyor.

Erdoğan, Bahçeli ile görüşmesinin ardından ise saat 18'de Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul edecek.

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