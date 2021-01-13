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CHP taciz ve tecavüz skandallarını unutturmak için gündem değiştirmeye çalışıyor! AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'tan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Son dönemde ve skandallarının yaşandığı CHP'de, Genel Başkan konuya ilişkin sessizliğini koruyor. Kılıçdaroğlu parti içindeki tecavüz skandalları karşısında hiçbir adım atmazken, "sözde Cumhurbaşkanı" söylemiyle gündem değiştirmeyi deniyor. Bu konu özelinde açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanı “Kamuoyu gündemini değiştirmeye çalışıyorlar. Sebebi ise; taciz, tecavüz, ahlaksızlık CHP’de diz boyu! İstediğiniz kadar algı oyunları yapın, bu ahlaksızlıkları örtemeyeceksiniz.” ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.01.2021 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021
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AK Parti İstanbul İl Başkanı , Güngören İlçe Kongresi'nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Son günlerde 'nın haddi aşan sözlerini sert bir şekilde eleştiren Şenocak, yapay gündemlerle CHP içindeki ve vakalarının unutturulmaya çalışıldığını vurguladı.

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PARTİDE AHLAKSIZLIK DİZ BOYU

CHP yönetiminin ilk önce parti içindeki pislikleri temizlemesi gerektiğini vurgulayan Şenocak, "CHP yönetimi yapay gündemlerle algı yönetimi yapmaya çalışıyor. İstanbul İl Başkanlarının ahlaksızlıklarına göz yummak ve teröre destek veren provokasyonlarını unutturmak istiyorlar. Kamuoyu gündemini değiştirmeye çalışıyorlar. Sebebi ise; taciz, tecavüz, ahlaksızlık CHP'de diz boyu. İstediğiniz kadar algı oyunları yapın. Bu lekenizden asla kurtulamayacaksınız, bu ahlaksızlıkları asla örtemeyeceksiniz. CHP ile taciz karşılıklı yer tutmuştur. Onun için siz gidin, önce partinizdeki bu ahlaksızlıkları ortadan kaldıracak hamlelerde bulunun" dedi.

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ŞENOCAK: "FAŞİST CHP'YE HAK ETTİĞİ CEVABI 2023'TE SANDIKTA VERECEĞİZ"

'Sözde Cumhurbaşkanı' ifadelerine en güzel cevabı 2023 seçimlerinde vereceklerini söyleyen Şenocak, "Muhalefetin ayak oyunları bitmedi, bitmeyecek. Sayın Cumhurbaşkanımızı tanımayanlara, bu edepsizlere, bu ahlaksızlara AK Parti Teşkilatı gereken cevabı, 2023'te sandıkları patlata patlata verecek." diye konuştu.

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ŞENOCAK: "1,5 YILDA 19 MİLYAR TL BORÇLANMA YETKİSİ ALDI. PEKİ NE YAPTI?"

Hizmet üretemeyen CHP'li İBB Başkanı'nın çeşitli mazeretlerle beceriksizliğini örtbas etmeye çalıştığına dikkat çeken Şenocak, "Milletin hayrına olacak her işinize destek, milletin zararına olacak her işinize de fren oluruz. CHP'li İBB yönetimi bugüne kadar 19 milyar TL borçlanma yetkisi aldı. Takipçisi olacağımızı söyledik. Peki ne yaptılar bugüne kadar? Söyleyeyim. '5 yılda 150 tane kreş yapacağım' dedi. 15 tane anca yapabildi. Bir programda soruyorlar 'En çılgın projeniz nedir?' Cevap veriyor 'Kreşleri yaptım, çok mutluyum.' Bir de süt dağıtmışlar, bunu da çılgın proje gibi sunuyorlar. Milletimiz her şeyi görüyor." ifadelerini kullandı. Yeni süreçte daha çok çalışacaklarını söyleyen Şenocak, "2023 yeni miladımız olacak. 2024'te yarım kalan hesabımızı göreceğiz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yeniden AK Partili bir belediye yapacağız Allah'ın izniyle!" dedi.

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