ŞENOCAK: "1,5 YILDA 19 MİLYAR TL BORÇLANMA YETKİSİ ALDI. PEKİ NE YAPTI?"

Hizmet üretemeyen CHP'li İBB Başkanı'nın çeşitli mazeretlerle beceriksizliğini örtbas etmeye çalıştığına dikkat çeken Şenocak, "Milletin hayrına olacak her işinize destek, milletin zararına olacak her işinize de fren oluruz. CHP'li İBB yönetimi bugüne kadar 19 milyar TL borçlanma yetkisi aldı. Takipçisi olacağımızı söyledik. Peki ne yaptılar bugüne kadar? Söyleyeyim. '5 yılda 150 tane kreş yapacağım' dedi. 15 tane anca yapabildi. Bir programda soruyorlar 'En çılgın projeniz nedir?' Cevap veriyor 'Kreşleri yaptım, çok mutluyum.' Bir de süt dağıtmışlar, bunu da çılgın proje gibi sunuyorlar. Milletimiz her şeyi görüyor." ifadelerini kullandı. Yeni süreçte daha çok çalışacaklarını söyleyen Şenocak, "2023 yeni miladımız olacak. 2024'te yarım kalan hesabımızı göreceğiz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yeniden AK Partili bir belediye yapacağız Allah'ın izniyle!" dedi.