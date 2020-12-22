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CHP'deki taciz ve tecavüze sessiz kalan CHP’li Aylin Nazlıaka'nın yeni projesi eleştiri konusu oldu

’de yaşanan taciz ve tecavüz vakalarına her gün bir yenisi yaşanan skandala karşı sessiz kalan CHP Genel Başkanı ’nın eleştiri konusu oldu. Aylin Nazlıaka, "YaşamHak" isimli proje ile 'nin şiddet haritasının çıkarılacağı ve "şiddet gören ve mağdur edilen" kadınlara sahip çıkılacağını duyurdu. Nazlıaka'ya  sosyal medyada "Haritayı çıkarmaya CHP'den başla" şeklinde tepki gösterildi.

GÜNDEM takvim.com.tr
Giriş Tarihi: 22.12.2020 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020
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CHP'deki taciz ve tecavüze sessiz kalan CHP’li Aylin Nazlıaka'nın yeni projesi eleştiri konusu oldu

'de birbiri ardına taciz ve tecavüz skandalları patlarken, parti yönetiminin konuyla ilgili ölüm sessizliği tepki çekmeye devam ediyor. Teşkilatlarda olan skandallara sessiz kalan isimlerden olan CHP Genel Başkanı , şiddet ve kadın mağduriyetine yönelik yeni bir proje hayata geçirdiklerini açıkladı. Nazlıaka, "YaşamHak" adını verdiği proje ile 'nin şiddet haritasını çıkaracaklarını belirtirken, sosyal medyada CHP Kadın Kolları Genel Başkanı'nın açıklamaları tepki çekti. Nazlıaka'ya "Haritayı çıkarmaya CHP'den başla" şeklinde eleştiri yöneltildi.

KILIÇDAROĞLU DA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

CHP Başkanı skandalları örtbas etmekle ve mağdur kadınlara psikolojik şiddet uygulamakla suçlanırken CHP Genel Başkanı ise durum karşısında adeta üç maymunu oynadı.

Taciz ve tecavüz skandallarına en ufak bir ses çıkarmayan 'na üzerinden tepki yağdı. Vatandaşlar, "Tecavüzleri Örtme Kemal" etiketiyle CHP'deki skandallara ilişkin paylaşım yaparken Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

İŞTE CHP'NİN TACİZ TECAVÜZ HARİTASI

ÜMRANİYE

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan 20 yaşında D.A, eski Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A'dan kendisine tacizde bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi oldu. D.A'nın şikayeti üzerine G.Ö.A hakkında "cinsel saldırı" suçundan soruşturma başlatıldı.

AVCILAR

CHP Avcılar eski üyesi Özlem Hanelçi, İl Başkan Yardımcılarının kendisine ahlaksız teklifte bulunduğunu söyledi. CHP'de parti misyonunu bilmeyen kişilerin görev yaptığını belirten Hanelçi, olayın örtbas edildiğini ve oradaki kişiler tarafından tehdit edildiğini söyledi.

MALTEPE
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li İlçe Yöneticisi Umut Karagöz hakkında, 23 yaşında Z.Y. isimli kadına ", Hürriyetinden yoksun kılma ve tehdit" suçlamalarından 24.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

ESENLER

CHP Esenler İlçesi Başkanlığı eski üyesi gazeteci Hüseyin Koç, Esenler'de CHP'li kadınların partililer tarafından sık sık tacize uğradığını iddia etti. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Koç, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu utanç verici olayları örtbas etmekle suçladı.

SULTANGAZİ

CHP Sultangazi İlçe Başkanı Murat Poyraz "Sana yardım edeceğim" çağırdığı kadını ofisinde tecavüze kalkıştı. Genç kadın, "Zorla beni öpmeye kalktı. Zorla öptü. Ben biraz sert davranınca, rengi değişti. Bence o gün beni oraya planlı çağırmıştı." ifadelerini kullandı.

ŞİŞLİ

Şişli Belediyesi eski Başkan Yardımcısı U.G Y.'un; belediyede işe aldığı yengesine cinsel saldırıda bulunduğu ve hakkında taciz iddiasıyla soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.

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