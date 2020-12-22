17 yaşındaki kızı taciz eden CHP'li isimden bir taciz daha! Ankara'da örttüler

'HÂLÂ KONUŞUYOR'

Bir yıl sonra Karabıyık'ın desteklediği ilçe başkanı, il başkanı olurken, Akyolcular ilçe başkanı oldu. Bu durumdan cesaret alan Akyolcular meclis üyelerinin WhatsApp grubunda, Meclis Üyesi Ayşe Dolar Orakçı'ya "Bu Or...pu hala konuşuyor" diye yazdı. Yazdığını silse de bir dönem Kimya Mühendisleri Odası Başkanlığı yapan Orakçı, durumu Bursa milletvekilleri Karabıyık ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu'na iletti. Ancak yine bir şey yapılmayınca CHP'den istifa etti.

Yerel bir internet sitesine açıklama yapan Karabıyık ise "Ben bir kadın ve anneyim. Böyle bir olayın üzerini kapatma yoluna gidebilir miyim?" diyerek kendini savundu.