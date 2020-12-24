CHP Konya teşkilatındaki taciz! CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı: Soruşturmaya gerek yok

"SORUŞTURMAYA GEREK YOK"

CHP olarak şunu gördük ki, ortada iddia edildiği gibi bir durum söz konusu değil. İl Başkanımızla ilgili herhangi bir disiplin soruşturmasına ihtiyaç olmadığı kanaati oluştu. İl Başkanımız görevinin başında.

Benzer bir durum Bursa'da Osmangazi'de gerçekleşti. Osmangazi'de konunun muhatabı olan ilçe başkanının istifası alındı hızlı bir şekilde ve kendisi disipline sevk edildi. Disiplin sürecinde konunun detayları ortaya çıkacak."