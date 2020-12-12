CHP'li başkan yardımcısının tacizini anlattı: Eşi uyurken arkamdan yaklaşıp...



Z.A. yaşadıklarını şöyle anlattı: "Üç yıldır şüphelinin asistanlığını yapıyorum. Son dönemde konuşmalarında cinsel içerikli ifadeler kullanmaya başladı. Yalnız kaldığımız zamanlarda bana 'Eşin dışında kimseyle flört ettin mi?', 'Özel kalemde gözüne kestirdiğin biri oldu mu?', 'Hiç anlık bir şey yaşamayı düşündün mü?' gibi şeyler söylüyordu. Ben 'eşime yalan söylemeyi beceremem' dediğimde 'Ben sana yalan söylemeyi öğretirim' diyordu. Bu konuşmalar sırasında hafifçe sırtıma dokunuyordu. Cinsel içerikli sözlerle tacizde bulunuyordu."